Bocsánatot kért Mbappé, mert kedvenc mémje miatt diktátornak nevezte Mao Ce-tung diktátort

Csak a róla készült mémekről cseverészett Kylian Mbappé válogatott futballista egy francia tévéműsorban, de az egyik megszólalásából nemzetközi botrány lett. A The Bridge című talkshow-ban a focistától azt kérdezték, melyik a kedvence a róla keringő szerkesztett képek közül az interneten, ő pedig azt mondta:

„Amin a legtöbbet nevetek, az az a videó, amin ott van az a fickó, azt hiszem, egy kínai diktátor…”

A műsorban ekkor bemutattak egyet a számos mém közül, amik összemossák a francia focistát Mao Ce-Tunggal, aki a Kínai Népköztársaság teljhatalmú vezetője volt annak 1949-es megalapításától egészen 1976-os haláláig. Nem, én sem tudom, mi értelme ennek a mémnek, mindenesetre már jó ideje tele van vele az internet egy nagyon specifikus érdeklődésű sarka. Alább egy kis ízelítő:

Igen ám, csakhogy a történészek becslései szerint 44–72 millió ember halálát okozó diktátor még mindig elképesztő népszerűségnek örvend Kínában, ahol a nemzet megmentőjeként tisztelik, és minden címletű papírpénzen az ő arca látható a mai napig. A róla szóló viccek pedig óriási társadalmi tabunak számítanak. Így az amúgy teljesen pontos diktátorozás elég negatív visszhangokat váltott ki az országban, és az ottani szponzorok is rekordgyorsasággal dobták Mbappét.

Elsőként a kínai Eastroc Beverage kínai italgyártó cég jelentette be, hogy azonnali hatállyal megszakított minden együttműködést a labdarúgóval, mert „elítélik azokat a viselkedésformákat, amelyek sértik a nemzeti érzelmeket” – írta az MTI. Csatlakozott a döntéshez a Mengniu és a Milkground tejipari vállalat is, az incidensről pedig a kínai külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy „olyan szavak és cselekedetek, amelyek sértik a kínai nép érzéseit, a társadalom minden rétegének közös ellenállásába fognak ütközni”.

Ezután a kínai állami televízió is felfüggesztette a spanyol labdarúgó-bajnokság és az Mbappé részvételével zajló események közvetítését, továbbá minden olyan reklámot eltávolított, amelyben a játékos szerepelt. Mbappé csapata, a Real Madrid egyelőre nem reagált a kínai vállalatok döntésére, ellenben a La Liga vezetősége jelezte, hogy „nagyra értékeli a kínai szurkolók milliót, akik hétről hétre figyelemmel követik a spanyol élvonal mérkőzéseit, ezért a kínai állami televízióval évek alatt kiépített kapcsolatát szeretné megerősíteni”. A szervezet elnöke, Javier Tebas bocsánatot kért Mbappé megnyilvánulása miatt, és arról beszélt, hogy a La Liga az elmúlt években tiszteletre, bizalomra és együttműködésre épülő kapcsolatot alakított ki Kínával.

Végül aztán maga Mbappé is közzétette egy bocsánatkérő levelet az X-en, amelyben azt írta: