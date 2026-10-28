Matolcsyék bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsyt letartóztatták, a fiát körözik

„A Kölcsönadó mégsem tart igényt a Kölcsönvevő általi vállalások teljesítésére” – nagyon röviden összefoglalva ezzel magyarázza az Értékpapír-kölcsön-szerződés felbontása nevet viselő négyoldalas megállapodás, hogy miért döntött úgy a Stofa György által képviselt jegybanki alapítványi vagyonkezelő cég, az Optima Zrt. és a Közép-Európai III. Magántőkealapot képviselő Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. (képviselője Valkó Mihály vezérigazgató), hogy „felek az Alapszerződést jelen Megállapodás aláírásával az Alapszerződés megkötésének napjára visszaható hatállyal felbontják és ekként megszüntetik”.

Ez egy nagyon fontos dokumentum, bár az elmúlt napokban nem került elő, noha a Transparency International Magyarország adatigénylése nyomán idén március óta lehetett tudni a létezéséről. Ezt a szerződés mindössze 5 nappal azután kötötték, hogy Stofa és Valkó aláírták az itt emlegetett alapszerződést – azt a megállapodást, ami egy minimum faramuci jogi megoldással, kölcsönszerződésnek álcázott megállapodással átadta volna az Optima-anyavállalat leányvállalata, az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. teljes részvénycsomagját magánkézbe (a szerződést tavaly áprilisban a 444 mutatta be először). Egyben ez volt az a megállapodás, amihez kapcsolódó nyomozásban a múlt héten az ügyészség meggyanúsította, őrizetbe vette, majd a bíróság letartóztatta Matolcsy György volt jegybankelnököt, továbbá dr. Sándor Tamást, Matolcsyék jogászát, és Valkó Mihályt, illetve körözést adott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

A kölcsönszerződést Matolcsy utolsó tényleges jegybankelnöki munkanapján, 2025. február 28-án, pénteken kötötték. Azzal az MNB által alapított Pallas Athéné alapítványok (2019-től egy darab PADME alapítvány) vagyonkezelő cége, az Optima Zrt. adta át leányvállalata, az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját a Matolcsy Ádámhoz köthető Közép-Európai III. Magántőkealap vagyonkezelőjének, a Quartznak. A kölcsönszerződéssel a részvények kölcsönvevő tulajdonába kerültek – ma már tudjuk, csak átmenetileg –, a cégbíróságon március 3-án, hétfőn iktatott kérelmük alapján március 4-től a cégnyilvántartás szerint is a Közép-Európai III. volt az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. egyedüli tulajdonosa (hogy a cégbíróság hogyan vezethetett át egy tulajdonosváltást egy kölcsönszerződés alapján, az szintén egy különös eleme a történetnek).

Csakhogy március 4-én nemcsak a tulajdonosváltás történt meg, hanem az MNB elnökváltása is. Varga Mihály új jegybanki elnök pedig nyomban lecserélte a PADME vezérkarát, ennek pedig messzemenő, a „kölcsönszerződést” is érintő következményei voltak, derül ki a kölcsönszerződést felmondó szerződésből. Annak egyik pontja ugyanis ezt rögzíti:

„Miután a Kölcsönadó alapítója a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány kuratóriumának tagjai a Magyar Nemzeti Bank új elnökének felkérésére 2025. március 5. napján lemondtak ezen tisztségükről és arra figyelemmel, hogy az Alapszerződés szerinti Menedzsment Feladatok teljesítését mégis a Kölcsönadó alapítója kívánja teljesíteni, illetőleg annak elérését közvetlenül irányítani, ekként pedig a Kölcsönadó mégsem tart igényt a Kölcsönvevő általi vállalások teljesítésére.”

A kölcsönszerződés visszaható hatályú visszacsinálásának az a pontja is figyelemreméltó, hogy az alapszerződés nyomán semmilyen elszámolandó ellenérték nem keletkezett, vagy ilyen teljesítés nem merült fel. Ezzel ugyanis az aláírók lényegében elismerik, hogy az Optima-részvényeket ellenszolgáltatás nélkül, magyarán ingyenesen ruházta át az alapítványi (köz)vagyonkezelő a magántőkealapnak február 28-án. Az eredeti megállapodás is csak azt rögzítette, hogy a kölcsön fejében a kifizetett osztalék nyolcvan százalékát kell „a későbbiekben írásban megadott bankszámlára” átutalnia a kölcsönadónak (azt semmi nem tiltotta volna, hogy mondjuk 100 egység adózott nyereségből például csak 1 egység legyen a kifizetett osztalék).

Stofa György és Valkó Mihály ezt a „visszacsináló” szerződést már személyesen írták alá, így nem lehet tudni, hogy egészen pontosan mikor, a nap melyik szakában kötötték meg (az eredeti kölcsönszerződést digitális aláírással látták el, így annak pontos dátumát is megismerhettük). Azt sem tudjuk, hogy ennek a visszacsináló szerződésnek mi lett a sorsa, illetve hogy ez alapján kapta-e vissza az Optima-anyavállalat a leányvállalata részvényeit. A cégbírósági kérelmekben és beadványokban mindenesetre nem találtunk semmilyen olyan dokumentumot, ami erre hivatkozva kezdeményezte volna a tulajdonjog visszaállítását.

Azt viszont tudjuk, hogy a 2025. március 6-án, tehát a szerződés-visszacsinálás másnapján már nem Stofa Györgynek hívták az eredetileg kölcsönadó Optima Zrt. vezetőjét, hanem Hegedűs Istvánnak, ezt a változást március 7-én a cégbíróság be is vezette a cégnyilvántartásba. Mindez két okból érdekes: egyrészt azért, mert Stofa még a március 8-án a 444-nek írt levelét is vezérigazgatóként írta alá.

De nemcsak ő viselkedett úgy, mintha meg sem állapodtak volna március 5-én a szerződés felbontásáról. A cégbírósági dokumentumok között megtaláltuk azt a változásbejegyzési kérelmet, amit március 7-én délután fél négykor nyújtottak be, és amiben egy olyan, Valkó Mihály által aláírt úgynevezett alapítói határozat szerepel, amiben a Közép-Európai III. Magántőkealap az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. „egyedüli részvényesként” tünteti fel magát – holott a benyújtás idején már két napja érvénytelenítették a tulajdonjogot keletkeztető szerződést. További figyelemreméltó tény az üggyel kapcsolatban, hogy ezt most bemutatott, a kölcsönszerződést visszacsináló megállapodást senki nem nyújtotta be a cégbíróságra.

Az Optima-anyavállalat új vezetője, Hegedüs István, ahogy írtam, a cégnyilvántartás adatai szerint március 7-től volt vezérigazgató, miután a PADME alapítvány új, Varga Mihály által kinevezett kuratóriuma március 6-án Stofát visszahívta a vezérigazgatói tisztségéből. A leányvállalat vezetését egy héttel később, március 14-én vette át Hegedüs, az erről is szóló változásbejegyzési kérelem március 21-én érkezett be a cégbíróságra.

Ez a kérelem rögzíti azt is, hogy az Optima-leányvállalat részvényeinek 100 százaléka az anyavállalat tulajdonában és birtokában van, egészen pontosan „jóváírásra került”. Hogy mikor „került jóváírásra”, és addig hol volt, arra ez a nyilatkozat nem tér ki. Így tehát azt nem tudni, hogy a március 5-i visszacsinálás után mikor és végül milyen folyamat végén juttatta vissza ténylegesen a részvényeket a Közép-Európai III. Magántőkealap az Optima-anyavállalatnak.

Az ügyben a legfrissebb fejlemény egyébként az, hogy október 27-én kiadták Matolcsy Ádámra és Stofa Györgyre az európai és nemzetközi elfogatóparancsot. A bíróság erről kiadott közleménye szerint a most rendelkezésre álló bizonyítékok szerint Matolcsy Ádám György felbujtóként elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettét, valamint felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségét követhette el, míg Stofa György a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást társtettesként, a hamis magánokirat felhasználás vétségét pedig tettesként követhette el. A bíróság szerint „adat merült fel arra, hogy külföldre távoztak és feltehetően Európán kívül tartózkodhatnak”.