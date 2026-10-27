Kiadták az európai és a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám és Stofa György ellen

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. október 27-én a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban kibocsátotta az európai és a nemzetközi elfogatóparancsot az MNB ügyben érintett két külföldön tartózkodó személy ellen, áll a Fővárosi Törvényszék közleményében. Az elfogatóparancsok adatai az adminisztrációt követően válnak elérhetővé a nyilvántartási rendszerekben.

A nyomozás során szükségessé vált az ügyben érintett két személy, M. Ádám György és S. György gyanúsítotti kihallgatása, írják a közleményben. Eddig az eljárás során a tényleges tartózkodási helyük megállapítása és a gyanúsítotti kihallgatásuk nem volt lehetséges, illetve a felkutatásuk iránti intézkedések nem vezettek eredményre, mivel egyikük sem tartózkodik a bejelentett magyarországi lakóhelyén.

„Ugyanakkor adat merült fel arra, hogy külföldre távoztak és feltehetően Európán kívül tartózkodhatnak” – olvasható a dokumentumban. Emellett azonban a bíróság indokoltnak találta őket az Európai Unió területén is keresni.

Az eljárás jelenlegi szakaszában a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján M. Ádám György cselekményei – bizonyítottságuk esetén – felbujtóként elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettének, valamint felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétsége megállapításának lehetőségét vetik fel, míg S. György a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást társtettesként, a hamis magánokirat felhasználás vétségét pedig tettesként követhette el a közlemény szerint.

A bíróság vizsgálta az arányosság kérdését és velük szemben az elfogatóparancs kibocsátását a bűncselekmények jellegére és a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel nem találta aránytalannak.

A magyar igazságügyi hatóság a kiadatást, illetve az átadást a büntetőeljárás lefolytatása céljából kéri – zárul a közlemény.

A magyarországi elfogatóparancsot október 21-én adták ki Matolcsy Ádám ellen.

Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét múlt héten vették őrizetbe, majd október 23-án a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását is.

A volt jegybankelnököt és társait különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt úgy próbálta átszervezni az MNB-alapítvány vagyonkezelését, hogy a több száz milliárdos vagyon feletti befolyását a távozása után is megőrizhesse. A nyomozók szerint a cél az volt, hogy a vagyont Matolcsy és fia, Matolcsy Ádám saját érdekeiknek megfelelő befektetésekre használhassák. Az ügyészség szerint a manőver több száz millió forintos vagyoni hátrányt okozott.

A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök és két társa szabadlábon befolyásolná a tanúkat, eltüntetné a bizonyítékokat, vagy külföldre szökne.

Matolcsy György Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A bíróság mindhárom gyanúsítottnál azzal is indokolta a letartóztatást, hogy a hatóságok előtt ismeretlen, akár külföldön tartott vagyonukból finanszírozhatnák a szökésüket és az elrejtőzésüket.

A 444 már márciusban megírta, hogy a Matolcsy család elkezdte kimenekíteni Dubajba a vagyontárgyait, köztük vintage autókat, bútorokat és más eszközöket.