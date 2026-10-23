Elrendelte a bíróság Matolcsy György letartóztatását

Egy hónapra letartóztatta a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnököt – jelentette be Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Ugyanígy döntöttek Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, Sándor Tamás, valamint a Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető egyik cég vezetője, Valkó Mihály ügyében is.

A reggel kilenckor kezdődött bírósági ülések csaknem kilenc órán át tartottak. Mindhárom gyanúsított fellebbezett, a döntések egyelőre nem jogerősek – írta a Telex.

Matolcsy György (k). Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A volt jegybankelnököt és társait különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt úgy próbálta átszervezni az MNB-alapítvány vagyonkezelését, hogy a több száz milliárdos vagyon feletti befolyását a távozása után is megőrizhesse. A nyomozók szerint a cél az volt, hogy a vagyont Matolcsy és fia, Matolcsy Ádám saját érdekeiknek megfelelő befektetésekre használhassák. Az ügyészség szerint a manőver több száz millió forintos vagyoni hátrányt okozott.

A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök és két társa szabadlábon befolyásolná a tanúkat, eltüntetné a bizonyítékokat, vagy külföldre szökne. A bíróság mindhárom gyanúsítottnál azzal is indokolta a letartóztatást, hogy a hatóságok előtt ismeretlen, akár külföldön tartott vagyonukból finanszírozhatnák a szökésüket és az elrejtőzésüket. (A 444 már márciusban megírta, hogy a Matolcsy család vagyontárgyait elkezdte kimenekíteni Dubajba, köztük vintage autókat, bútorokat és más eszközöket.)

Matolcsy Ádám Porsche-gyűjteményének két darabja, még a Svábhegyen Fotó: Németh Dániel/444

A bíróság közleménye szerint a gazdasági csalás megalapozott gyanúját az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank feljelentései mellett tanúvallomások, hangfelvételek és dokumentumok is alátámasztják. A bíróság azt is megállapította, hogy a gyanú szerinti csalás befejezett bűncselekmény, amely tényleges vagyonvesztést okozott. A nyomozás egy bonyolult céghálóra és személyes összefonódásokra épülő befektetési rendszert vizsgál, amelyet a bíróság szerint az érintettek a büntetőeljárás megindulása után is szervezetten, titkolózva működtettek. A gyanúsítottakhoz köthető vagyon feltárása még tart, a nyomozásba további személyeket is bevonhatnak. A közleményből az is kiderül, hogy Matolcsy György ellen egy másik büntetőeljárás is folyamatban van.

Matolcsyék manővereit, köztük a lebukásukhoz vezető ballépést ebben az adásban veséztük ki részletesen gazdasági újságíróinkkal:

A bíróság külön kitért arra, hogy bár a gyanúsítottak régóta tudhattak a nyomozásról, csak most szembesültek a konkrét gyanúsítással és az ellenük összegyűjtött bizonyítékokkal. Eddig abban bízhattak, hogy nem vonják őket felelősségre, most már következtethetnek arra is, merre halad tovább a nyomozás. A bíróság szerint emiatt különösen nagy a veszélye annak, hogy összejátszanak, tanúkat befolyásolnak vagy bizonyítékokat semmisítenek meg. Úgy ítélték meg, hogy ezt jelenleg csak a gyanúsítottak teljes elszigetelésével lehet megakadályozni, ezért az enyhébb kényszerintézkedéseket nem tartották elegendőnek.

A szökés veszélyét a bíróság szerint az is növeli, hogy az ügy két további érintettje már külföldön tartózkodik, és eddig nem működött együtt a hatóságokkal. Az ügyészség ellenük európai és nemzetközi elfogatóparancs kiadását kérte, amiről még nem született döntés.

A három letartóztatott gyanúsított és védőik fellebbeztek a pénteki végzés ellen, így az egyelőre nem végleges.

Matolcsy Györgyöt szerda reggel vették őrizetbe. A volt jegybankelnök a szerdai ügyészségi kihallgatásán nem tett vallomást, ügyvédje panaszt nyújtott be az őrizetbe vétel ellen. Az ügyészség még aznap indítványozta Matolcsy letartóztatását. A pénteken reggel ö-kor kezdődött bírósági ülésen Matolcsy két és fél órán át beszélt, de hogy pontosan miről, azt a zárt ülés miatt nem tudni.