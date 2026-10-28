Orbán Viktor a következő napokban Belgrádba látogathat

A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba – jelentette ki Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök kedd este, két nappal azután, hogy pártja vereséget szenvedett az előrehozott parlamenti választáson.

Orbán Viktor és Aleksandar Vučić falatozgat 2025. november 27-én Szabadkán. Fotó: HANDOUT/AFP

Vučić bejelentette, hogy a választási eredmények miatt jelentős személyi változásokra és szervezeti átalakításokra készülnek a Szerb Haladó Pártban. Mint mondta, az SNS nyitott az együttműködésre mindazokkal a politikai erőkkel, amelyek részt kívánnak venni az új kormányzattal szembeni széles körű összefogásban.

Beszámolt arról is, hogy a választási vereséget követően több európai politikus is felhívta, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök. Vučić azt mondta, Orbán Viktorral a következő napokban Belgrádban találkozhat. „Együtt fogunk küzdeni, és viszonylag hamar sikerrel járunk” – mondta. (MTI)