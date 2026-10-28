Összeütközött két vonat Spanyolországban, legalább 30 ember meghalt

Legalább 30 ember meghalt, miután összeütközött két vonat a Madridot Andalúziával összekötő nagysebességű vasútvonalon, Mora és Orgaz települések között. A kormány szerint biztosan nő majd az áldozatok száma.

Az El País információi szerint egy nagysebességű AVE vonat hátulról futott bele egy várakozó Iryo szerelványbe. A ráfutásos baleset után felfüggesztették a forgalmat.

Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Kasztília-La Mancha régió kormányzati szóvivője azt mondta, hogy a baleset reggel 9 óra körül történt. Az ütközés következtében két kocsi kisiklott. A baleset okát és a sérültek pontos számát még vizsgálják. Kormányzati források szerint emberi hiba okozhatta a balesetet.

Manuel Galan, Urda polgármestere azt mondta, a mentőszolgálatok arra kérték, hogy készítsen elő egy sportcsarnokot a sérültek elhelyezésére.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „mély szomorúságát” fejezte ki a vonatbaleset miatt, és szolidaritásáról biztosította az áldozatok családjait. A kormány az összes szerdára tervezett programját lemondta a baleset miatt. (via Reuters)