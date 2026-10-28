Visszavonult Stan Wawrinka, aki a legkiélezettebb helyzetekben is meg tudta törni Djokovicsékat

sport

Véget ért Stan Wawrinka karrierje, miután a svájci teniszező kedden 5-7, 6-7 arányban kikapott a cseh Jiri Leheckától a baseli tenisztorna első fordulójában.

A 41 éves játékos könnyek között hagyta el a pályát. Ez volt az utolsó tétmérkőzése, hivatalos búcsúmeccse viszont decemberben lesz. A tervek szerint Roger Federer, Andy Murray és Gaël Monfils társaságában búcsúzik majd.

Stan Wawrinka a meccs után
Fotó: Just Pictures/Just Pictures/Sipa USA via Reuters Connect

Wawrinka az elmúlt 20 év egyik legjobb férfi teniszezője volt. Összesen 590 mérkőzést és 16 ATP-tornát nyert, és harmadik is volt a világranglistán. Győzött az Australian Openen (2014), a Roland Garroson (2015) és a US Openen is (2016), Monte Carlóban pedig mestertornát nyert.

Teljes karrierjét a „nagy hármas”, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics árnyékában kellett végigjátszania. Későn érő típusként sokáig a nagyok közelébe sem került, aztán három év alatt három GS-tornát nyert. Kétszer a csúcsformában lévő Djokovicsot, egyszer Nadalt verte a döntőben. Kegyelmi állapotban játszotta végig ezeket a versenyeket, és a legkiélezettebb helyzetekben is meg tudta törni Nadalékat. Félelmet nem ismerő játékára a legjobb példa a 2015-ös Roland Garros döntő volt, ahol a karrier Grand Slamre hajtó Djokovicsot verte meg.

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Wawrinka a 2008-as pekingi olimpián Federerrel aranyérmet nyert párosban, 2014-ben pedig közösen nyertek Davis Kupát Svájcnak.

Bár a modern teniszben szinte mindenki kétkezes fonákkal játszik, Wawrinka specialitása az egykezes fonák volt, amivel rengeteg nyerőt ütött. Legszebb egykezeseiből külön videókat is készítettek.

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