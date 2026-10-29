A rekorddöntő palesztin pártok királycsinálók lettek Izraelben, biztos, hogy Netanjahunak és Ejzenkotnak sem lesz többsége

A célegyenesbe fordult a szavazatszámlálás Izraelben a keddi választások után, 91 százalékos feldolgozottság mellett biztosra vehető, hogy Benjamin Netanjahu jelenlegi miniszterelnök, illetve fő kihívója, Gadi Ejzenkot blokkja sem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges többséget biztosító 61 mandátumot a Kneszetben. Jelen állás szerint Netanjahunak 53 helye lesz, Ejzenkotnak 48, míg a palesztin pártok rekordot döntenek, 19 képviselői székhez juthatnak.

A távszavazások során leadott voksok összesítése a Guardian összefoglalója szerint nem módosít érdemben az arányokon, így valószínű, hogy az elkövetkezendő hetek politikai bizonytalanságot hoznak.

Jair Golan, az Ejzenkot-blokkhoz tartozó balközép Demokraták vezetője az izraeli médiának azt mondta, csütörtökön egyeztetnek a koalíciós tárgyalásokról. Ejzenkottal és a szintén a blokkhoz tartozó B'Jachad vezetőjével, Jair Lapiddal szemben Golan eddig az egyetlen olyan ellenzéki politikus, aki elfogadná az együttműködést az izraeli palesztin pártokkal.

Iszak Hercog államfő közben reményét fejezte ki, hogy sikerül elkerülni az újabb választásokat, és arra biztatta a pártokat, hogy „maradjanak nyitottak”.

Baloldali tüntetők mentek utcára Tel-Avivban, követelve, hogy az Ejzenkot-blokk fogjon össze a palesztinokkal Netanjahu elmozdítása érdekében Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu via AFP

Benjamin Netanjahu kormányának sorsa most azon múlik, hogy az ellenzéki pártok korábbi nyilatkozataik ellenére hajlandóak-e összefogni a rekorddöntő palesztinokkal. Ejzenkot és szövetségesei egyértelmű döntés előtt állnak: vagy paktumot kötnek a palesztinokkal, vagy politikai mentőövet dobnak Netanjahunak. A felmerülő nemzeti egységkormány megalakítása éppúgy ezt jelentené, mint az új választások kiírása.

Júszef Dzsabaeren, a palesztin Közös Lista vezetője azt mondta, az izraeliek a változásra szavaztak, és hozzátette, „mindenkinek, aki érdemi és valódi alternatívát akar kínálni a véres kezű Netanjahuval szemben, tárgyalnia kell velünk”. A palesztinok nem akarnak csatlakozni egy lehetséges koalícióhoz, eseti támogatásuk a kisebbségi kormányzást tenné lehetővé. Arra egyetlen elemző sem számít, hogy egy ilyen megállapodás hosszabb távon is működőképes lehetne. (The Guardian)