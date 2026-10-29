Az oroszok a multipoláris világrend alapjairól szeretnének tárgyalni a G20-ak külügyminiszteri csúcstalálkozóján

Szergej Lavrov ott lesz a G20-ak egyesült államokbeli külügyminiszteri találkozóján, jelentette be Marija Zaharova. A külügyi szóvivő szerint Oroszország arra akarja felhasználni Lavrov látogatását, hogy előmozdítsa „a multipoláris világrend alapjainak megerősítését célzó javaslatokat”.

A G20-ak külügyminiszteri csúcstalálkozóját október 30-31-én rendezik meg Atlantában.

Lavrovra vonatkozóan a totális orosz–ukrán háború kirobbanása óta amerikai szankciók vannak érvényben, ennek ellenére többször járt az Egyesült Államokban, hogy részt vegyen az ENSZ Közgyűlésének ülésein.

December közepén G20-csúcstalálkozó is lesz az USA-ban, a floridai Miamiba Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívták. A The Atlantic forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök itt békemegállapodást íratna alá Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel. A Kreml még nem erősítette meg, hogy az orosz vezető ott lesz az eseményen, de a meghívást megköszönték.

Szergej Lavrov Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Mindez nyilván nagyban függ attól, hogy az újraindítás előtt álló háromoldalú, amerikai–orosz–ukrán konzultációk hoznak-e bármilyen eredményt.

Jurij Usakov, Putyin témafelelős tanácsadója ismét megerősítette, hogy az Abu-Dzabiban esedékes megbeszélésekre november 4. után kerülhet sor. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán november 10-ét említette, de az oroszok még mindig nem beszélnek konkrét dátumról, mondván, ez a front- és az általános helyzet alakulásától függ. Zelenszkij azt is mondta, Kijev reméli, hogy a közel-keleti eszkalálóciós folyamatok, „amelyekről mostanában annyit beszélnek”, nem fognak változtatni ezeken a terveken.

Az Egyesült Államokban november 3-án félidős választásokat tartanak, amelyen vereséget szenvedhetnek a republikánusok. Több hír szólt az utóbbi hetekben arról, hogy ezt követően ismét fellángolhat az amerikai–izraeli–iráni háború. (Meduza)