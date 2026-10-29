Hankó Balázs fodrásza nem mehet be a börtönbe levágni a volt miniszter haját

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Az ügyészség elutasította Hankó Balázs beadványát, hogy a kecskeméti börtönben a budapesti fodrásza vághassa a haját – közölte a Telexszel Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. A határozat ellen a gyanúsított panasszal élhet, így a döntés még nem jogerős.

Hankó Balázs haja szemből.
Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Szerdán derült ki, hogy amikor Hankó Balázs egykori kulturális minisztert átszállították a ceglédi börtönből a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe, szokatlan kéréssel fordult az ügyészséghez: szeretné, ha a börtönben a saját budapesti fodrásza vágná a haját.

Az ügyészség döntése nem túlzottan meglepő, hiszen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint

„a hajvágás nem egy kapcsolattartási forma, hanem a belső ellátáshoz kötődő, biztonsági vonzattal bíró tevékenység. Előbbiek figyelembe vételével saját fodrász igénybevételére a fogvatartottaknak nincs lehetősége, mint ahogy ennek a gyakorlata sem alakult ki”.

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Be is adott egy indítványt emiatt, amit most majd elbírálnak.

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