Háromnapos gyászt hirdettek Spanyolországban, már 68 halálos áldozata van a vasúti tragédiának

Spanyolországban háromnapos gyászt hirdettek, miután legalább 68 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek Európa történelmének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájában – írja a BBC.

A Madridot Andalúziával összekötő nagysebességű vasútvonalon, Mora és Orgaz települések között szerda délelőtt történt a súlyos vonatbaleset, amikor az állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű AVE vasúti szerelvény hátulról belefutott az Iryo magánvasút egy szintén nagysebességű, de a nyílt pályán várakozó kocsijába.

A mentőcsapatok egész éjjel dolgoztak, hogy felvágják a vasúti kocsikat az áldozatok felkutatása érdekében, a halottak közül sokakat még azonosítani kell.

Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök azt mondta, „egész Spanyolország gyászol, életek mentek tönkre, családok szakadtak szét, a fájdalom hatalmas”.

Az álló vonaton 147 ember utazott, ebbe a vonatba szaladt bele nagy sebességgel a Renfe által üzemeltetett vonat, ami 397 utast szállított. Az ütközés ereje miatt több kocsi is lecsúszott egy töltésről. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter szerint a vonat számítógépes meghibásodás miatt állt meg a síneken.

Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Pedro Sánchez szerint „elfogadhatatlan”, hogy Spanyolországban idén már két súlyos vasúti baleset is történt: januárban egy vonatbalesetben 46 ember halt meg Córdoba közelében. Az a baleset is ugyanazon a vonalon történt, mint a szerdai baleset, de jóval délebbre.

Spanyolországban hamarosan választást tartanak, a balesetet követően a legtöbb politikai párt felfüggesztette kampányát.