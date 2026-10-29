Hatalmasat újít a BKK: felmatricázzák a járművek belsejét

„Jelentősen könnyebb lesz mostantól a jegyérvényesítés a BKK felszíni járatain” – adta hírül a jó hírt a vállalat, majd gyorsan ki is derült, hogy a nagy újítás az lesz, hogy október második felétől „minden felszíni közösségi közlekedési járat belső terében digitális jegyek érvényesítését segítő QR-kódos matricákat helyeznek ki”.

Közleményük szerint az új, forradalmi megoldásnak köszönhetően „az utasok felszállás után, az utastérben elhelyezett kód beolvasásával is érvényesíthetik a jegyüket”. A buszokon és trolikon a jegyérvényesítő készülékekre ragasztják a matricákat, a villamosokon és HÉV-eken pedig minden ajtónál lesz QR-kódos matrica.

Fotó: BKK

Egyben közölték azt is, hogy november 2-től változnak egyes pótdíjtételek: a helyszíni, illetve két munkanapon belül befizetett pótdíj összege 12 ezerről 15 ezer forintra, a 30 napon belül befizetett pótdíj pedig 25 ezerről 30 ezer forintra emelkedik. A pótdíjazás napján vásárolt havi bérlet két munkanapon belüli bemutatásakor fizetendő kedvezményes pótdíj 6 ezerről 7500 forintra emelkedik. (MTI)