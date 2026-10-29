Húszmilliárd forintnyi plusz és átalakítás jön a szociális ágazatban

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt arról csütörtök reggel, hogy átalakítások várhatók a gyerekvédelemben és a szociális ágazatban. Úgy fogalmazott, hogy fontos feladat a két ágazat „vízfejként” működő intézményrendszerének átalakítása, valamint az intézmények szakmai és gazdasági irányításának megerősítése.

Elmondáas szerint az eddigi három, egymástól függetlenül működő főigazgatóság helyett kettő, a gyermekvédelemért, illetve a szociális ellátásokért felelős szervezetet hoznak létre, ezek elődeiknél kisebb létszámmal működnek majd.

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Kérdezték a szociális dolgozók januárban esedékes béremeléséről is, erről azt mondta, a szakállamtitkárság azon dolgozik, hogy ez a bruttó 15 százalékos bértömeg „a lehető legjobban jusson el” minden dolgozóhoz. Ezen túl közölte, hogy folyamatban van a bérpótlék és a bértábla rendszerének megváltoztatása is.

Kátai-Németh azt mondta, a költségvetés jelenleg ezt a béremelést tette lehetővé, de a költségvetési tárgyalások során folyamatosan jelzik, hogy azt az ollót „zárni kell”, amit az előző kormány „nemtörődöm politikája” kialakított. Hozzátette, hogy külön figyelmet fordítanak a pályát elhagyott szakemberek visszahívására, amire a férőhelybővítések miatt is szükség van. A kormány erre a célra négymilliárd forinttal több forrást biztosít.

Kátai-Németh Vilmos a műsorban beszélt a krízisalap létrehozásának, a családmegtartó szolgáltatások megerősítésének és a speciális gyermeknevelő intézmények újranyitásának fontosságáról, illetve megemlítette azt is, hogy folyamatosan zajlik a gyerekvédelmi intézmények átvilágítása. (MTI)