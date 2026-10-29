Lemondott, távozik Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke február 7-én, kilenc hónappal mandátuma lejárta előtt távozik posztjáról, írja a Reuters az EKB közleménye alapján.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde 2017-ben Davosban. Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

„Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke ma tájékoztatta a Kormányzótanácsot és António Costát, az Európai Tanács elnökét, hogy 2027. február 7-én távozik tisztségéből” – áll a jegybank közleményében.

Lagarde megbízatása eredetileg 2027. október végéig szólt, de már februárban arról írt a Financial Times, hogy távozni fog, mégpedig azért, hogy még Emmanuel Macron választhassa ki az utódját a közelgő francia választások előtt.

Costa azonnal reagált a távozásra. „Szeretnék köszönetet mondani Lagarde asszonynak a 2019 novembere óta az EKB elnökeként tanúsított elkötelezettségéért. Hivatali ideje alatt éles kötelességtudattal és felelősségérzettel vezette az Európai Központi Bankot” – írta a portugál politikus az X-en. Hozzátette, hogy

„az EKB következő vezetése felé történő zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az utód kinevezési eljárását már ma elindítják”.

Az utódját az Európai Tanács nevezi ki az Európai Unió alapokmányában előírt eljárásnak megfelelően.

Lagarde lehetséges következő állomásaként a Világgazdasági Fórumot sejti a Reuters cikke. (Reuters, Le Monde, FT)