Már lehet jegyet kapni a 444 új dokumentumfilmjének premierjére, itt az utolsó esély, hogy csatlakozz támogatóként!

A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál versenyprogramjában debütál a 444 új dokumentumfilmje, a fiatalokról szóló Bakpakk, ahogy arról már korábban is írtunk. Most pedig már a vetítési időpontok is megvannak: november 20. és 24-én látható a filmünk! Ezzel együtt már csak néhány nap maradt arra, hogy csatlakozz a film támogatóihoz, támogasd a film megvalósítását és befejezését.

Fődi Kitti filmje tizennégy budapesti kamasz egy teljes tanévét követi egy különleges osztályban, ahol a hagyományos tantárgyak helyett kommunikációval, együttműködéssel, empátiával és saját múltjukkal foglalkoznak. A film azt figyeli, mi történik azokkal a fiatalokkal, akiket az iskolarendszer korábban sokszor kudarcos vagy problémás diákként kezelt, amikor végre figyelmet és támogatást kapnak. Fődi Kitti kilenc hónapon át követte az osztály mindennapjait, a film pedig közel 140 órányi felvételből készül.

A film előzetese:

A film elkészülését már csaknem 500 ember támogatta, akik összehozták az elérni kívánt összeg 80 százalékát, ami egészen hihetetlen. Köszönjük szépen! A Bakpakk egyik fő üzenete, hogy milyen fontosak a közösségek, mekkora megtartó erejük van. Nagyon hálásak vagyunk, hogy mi az olvasóinkkal egy olyan közösségben érezhetjük magunkat, akiknek fontosak az olyan ügyek, mint a fiatalok mentális egészsége.

Már csak jövő péntekig van lehetőség arra, hogy még te is csatlakozz ehhez a közösséghez, azokhoz, akik támogatják a Bakpakk elkészülését.

A Bakpakk először a Verzió Filmfesztiválon lesz látható november 20-án 18:00-kor a Toldi Moziban, és november 24-én 18:00-kor a Művész Moziban. Mindkét vetítés után beszélgetés lesz a film rendezőjével és az iskolai program kitalálóival. Jegyek itt kaphatók.