Orbán Anita két nap csúszással találkozik csütörtökön Marco Rubióval

Az amerikai kormány hivatalos honlapján csütörtök éjjel megjelent Marco Rubio amerikai és Orbán Anita magyar külügyminiszter hivatalos találkozójának időpontja – szúrta ki a Világgazdaság.
Rubio és Orbán helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 órakor – ami magyar idő szerint délután 4 óra – részt vesz egy több témát is érintő egyetértési megállapodás aláírási ceremóniáján, ezután kerül sor a kétoldalú találkozóra.
Orbán Anita hétfőn még arról írt, hogy kedden találkozik Rubióval, ám később kiderült, hogy ezt a megbeszélést elhalasztják, mivel az amerikai külügyminiszter elkísérte Donald Trump amerikai elnököt Texasba. A magyar külügyminiszter arról nem számolt be előzetesen, hogy miről fognak tárgyalni.
Orbán Anita szerdán a közösségi oldalán arról írt, hogy tárgyalt Washingtonban Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel. Magyarország makrogazdasági és költségvetési helyzetéről, a gazdasági növekedés elősegítéséről és arról, hogyan ösztönözhetnek további amerikai beruházásokat Magyarországon. Előtte a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel is konzultált.
Marco Rubiót Magyar Péter miniszterelnök meghívta az '56-os budapesti megemlékezésekre, de nem jött el. Utoljára akkor járt Magyarországon, amikor Orbán Viktorral találkozott az idei kampányhajrában.
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Most először megy az Egyesült Államokba külügyminiszterként.
Marco Rubio kormányzati vezetőkkel egyeztet többek között az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről.