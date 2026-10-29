Orbán Anita két nap csúszással találkozik csütörtökön Marco Rubióval

Az amerikai kormány hivatalos honlapján csütörtök éjjel megjelent Marco Rubio amerikai és Orbán Anita magyar külügyminiszter hivatalos találkozójának időpontja – szúrta ki a Világgazdaság.

Rubio és Orbán helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 órakor – ami magyar idő szerint délután 4 óra – részt vesz egy több témát is érintő egyetértési megállapodás aláírási ceremóniáján, ezután kerül sor a kétoldalú találkozóra.

Orbán Anita hétfőn még arról írt, hogy kedden találkozik Rubióval, ám később kiderült, hogy ezt a megbeszélést elhalasztják, mivel az amerikai külügyminiszter elkísérte Donald Trump amerikai elnököt Texasba. A magyar külügyminiszter arról nem számolt be előzetesen, hogy miről fognak tárgyalni.

Orbán Anita Washingtonban Forrás: Orbán Anita fb-odala

Orbán Anita szerdán a közösségi oldalán arról írt, hogy tárgyalt Washingtonban Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel. Magyarország makrogazdasági és költségvetési helyzetéről, a gazdasági növekedés elősegítéséről és arról, hogyan ösztönözhetnek további amerikai beruházásokat Magyarországon. Előtte a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel is konzultált.

Marco Rubiót Magyar Péter miniszterelnök meghívta az '56-os budapesti megemlékezésekre, de nem jött el. Utoljára akkor járt Magyarországon, amikor Orbán Viktorral találkozott az idei kampányhajrában.

Frissítés 12.45-kor: a cikk címét módosítottuk.