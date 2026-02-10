Budapestre jön az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Ezután február 15–16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat – írták az amerikai külügyminisztérium honlapján. A közlemény szerint

Budapesti látogatása során Rubio magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről.

Pozsonyban a külügyminiszter a szlovák kormány vezető tisztségviselőivel tárgyal a közös regionális biztonsági érdekek előmozdításáról, a nukleáris energia és az energiabiztonság területén folytatott kétoldalú együttműködés erősítéséről, valamint Szlovákia haderejének modernizációjáról és NATO-kötelezettségvállalásainak támogatásáról.

Fotó: Nathan Howard/REUTERS

Orbán Viktor szeptemberben egyeztetett Donald Trumppal Magyarország orosz energiafüggőségéről, majd a novemberi washingtoni látogatás után a kormány bejelentette, hogy az Egyesült Államok mentességet ad Magyarországnak az orosz olajat és gázt érintő szankciók alól. A mentesség időtartamáról vita alakult ki: míg a magyar fél korlátlan érvényességről beszélt, fehér házi források és Marco Rubio külügyminiszter is egy évről beszélt.

A magyar kormány korábban kiszivárgott hírek szerint nagyon szeretné elérni Trump magyarországi látogatását a következő hetekben. Erről Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró azt írta, több forrás szerint az eredeti terv az volt, hogy Trump érkezését januárban bejelentik, de ez nem valósult meg. Panyi szerint míg a kormánynak kedves narratíva most azt szivárogtatja, hogy Trump március 21-én érkezhet Budapestre, addig végül Rubio látogatásával kell beérnie Orbánnal.