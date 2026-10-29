Összeállt a FideSZDSZ, aláírók egészen fantasztikus listája tiltakozik a fideszes bűnözők felelősségre vonása ellen

Fotó: Kristóf Balázs/444

A magyar közélet függőinek az 1990-as rendszerváltás óta az egyik kedvenc drogja az aláírólisták böngészése. Nyílt levelek, felhívások, értelmiségi dörgedelmek alatt sorakoztak a Nevek, Ágh Attilától Závada Pálig, amiket a rajongók egy időben versként tudtak fújni

Mindenki azt hitte, hogy az aláírólisták aranykorának vége lett a kilencvenes-kétezres évek elmúltával, amikor jött 2026. október 29. és Schiffer András ledobta a Tökéletes Aláírólistát, minden listák anyját. Olvashatod fentről lefefelé, lentről felfelé vagy összevissza és mindenhogy hibátlan. A Fidesz legkésőbb 1993 óta szeretné végképp megsemmisíteni az SZDSZ emlékét is, és bár a cél nyilván nem ez volt, ezzel a listával most tényleg sikerült a dolog.

Mielőtt a neveken kéjelegnénk, az se rossz, hogy mit írtak alá az aláírók. A JOGÁLLAMI BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TÍZ PONTJA című szövegben volt fideszes kormánytagok, fideszes influenszerek és Fidesz-közeli szürkezónás arcok plusz az MSZP és az SZDSZ fideszes beszélő fejjé lett egykori politikusai együtt fejezik ki az elégedetlenségüket amiatt, hogy újra működik a bűnüdözés + az igazságszolgáltatás.

A szöveg zavarosan utalgat arra, hogy szerintük mintha nem jogállami módon zajlana az igazságtétel, az aláíró jogászok szerint „mondvacsinált okokból” ülnek előzetesben, akik ülnek. Az okokat persze nem árulják el. Érti, aki érti, hogy mire hajtanak a tudjukkik. A jogállamiság önjelölt őrei az elmúlt 16 évben, a Fidesz képviselőiként, zsoldosaiként, társutasaiként vagy néma szermlélőiként még nem voltak ennyire érzékenyek az árnyalatokra, most már szerencsére igen. A szabadság levegője kétségtelenül mindenkinek jót tesz.

Ki vannak például borulva azon az aránytalanságon, hogy „kamerák kereszttüzében, vezetőszáron” vezettek el gyanúsítottakat. Ahhoz képest, hogy majdnem az összes aláíró ügyvéd, jogász vagy alkotmánybíró, mintha az alapvető igazságszolgáltatási gyakorlattal sem lennének tisztában. A bilincses-veztetőszáras vonalról például azt írják, hogy „egy jogállamban (..) bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosításveszély, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni. (...) A gyanúsítottak kamerák kereszttüzében, vezetőszáron történő elvezetése sérti az arányosság követelményét."

A valóság ehhez képest az, hogy nemhogy sokmilliárdos politikai-kurrpciós ügyekben, hanem az állam által jelentéktelennek ítélt, az ügyészség átal elutasított, pótmagánvádas pitiáner becsületsértési ügyekben is simán előkerül a bilincs és a vezetőszár. Engem például azért parádéztattak megbilincselve, vezetőszáron a Markó utcában, mert Fásy Zsülike beperelt, amiért röhögve kiposztoltam a cink.hu-ra, hogy Pomper Tibor exfocista hogyan roastolta őt a Facebookon, én meg elhánytam az idézést, amit a tárgyalásra kaptam.

A szöveg nem tér ki arra, hogy az aláírók miért nem tiltakoztak, amikor korábban Hagyó Miklóst, Simon Gábort vagy Kiss Lászlót vezették el ugyanígy.

A szöveg az úgynevezett klasszikus puhatestű stílusban íródott, amit az utolsó, tízedik pont tökéletesen illusztrál:

„10.) Egy jogállamban a büntetőeljárásnak kizárólag az objektív igazság feltárása lehet a célja és nem pedig egy politikai koncepció igazolása.”

Állította a szerző, hogy koncepciós perek folynak Hankó Balázs és a többiek ellen? Dehogyis! Formailag ő csak kimondott egy bárki által vállalható, evidens igazságot. Ez a gusztustalan, a nyílt görénykedésnél is sokkal visszataszítóbb álszent pepecselés az ellenzékiból lett fideszes csicskák tipikus stílusa. Az egész szövegre az jellemző, hogy alig állít bármit bátran, csak sejtet, töcsköl és maszatol.

Az aláírók között van az egykori SZDSZ-ból Fodor Gábor, Hack Péter, Kóródi Mária és Mészáros István László, az MSZP-ből Bihari Mihály, aki az Alkotmánybíróság elnöke is volt és Szili Katalin. Vannak köztük volt és jelenlegi fideszes politikusok - Répássy Róbert, Navracsics Tibor, Stumpf István - és fideszes propagandisták - Schiffer András, ifj Lomniczy Zoltán, Kurucz Dániel és Tóth Energiajogász Máté. Plusz olyan csemegenevek, mint Bodolai Index László, Koltay András, a fideszes médiahatóság volt elnöke, Kónya Imre volt MDF-es belügyminiszter, Kukorelli István volt alkotmánybíró, Pokol Béla volt akotmánybíró vagy Szikinger István ügyvéd.