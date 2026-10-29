Tömegverekedés robbant ki az örmény parlamentben, úgy csépelték egymást a képviselők, mintha tényleg ezért kapnák a fizetésüket

Összeverekedtek az örmény parlamentben a képviselők, több tucatnyian ütötték egymást a konfliktus csúcspontján, derül ki az örmény és a posztszovjet médiában megjelent videófelvételekből.

A csata a kormányzó Polgári Szerződés és az ellenzéki Erős Örményország képviselői között zajlott. A konfliktus egy elfajult szóváltás után robbant ki, melynek előzménye egy Taron Csahojan nevű honatya felszólalása volt.

Vaagn Alekszandrjan, a parlament alelnöke mérgében megdobta az ellenzékieket egy székkel, utána elszabadult a pokol. A News.am összegzése szerint volt képviselő, akinek betört az orra, többeknek elrongyolódott a ruházata.

Az ülést félbeszakították, de Ruben Rubinjan házelnök nem volt hajlandó leállítani a közvetítést. Ami a felvételeken már nem látható: az ökölpárbajok a folyosón is folytatódtak a hírek szerint.

Korántsem ez az első tömegverekedés az örmény parlamentben, egyrészt október elején is sor került egy hasonló, bár kevésbé önfeledt erőpróbára, másrészt öt évvel ezelőtt is volt eset, amikor ennyire egymásba gabalyodtak a felek, íme:

(Meduza)