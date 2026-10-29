Újabb NER-es hagyaték tűnik az életünkből, megszűnik a Sportrádió

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„Gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) kérte, hogy a Médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből”

– olvasható a NMHH közleményében. Hozzáteszik, „mivel a közszolgálati média – a Médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul”.

Fotó: Arek/Skórzewiak - stock.adobe.com

Az első magyar sportrádió 2022-ben jött létre, és a klasszikus rádiózáson felül a Nemzeti Sport weboldalán keresztül is hallgatható volt. Tulajdonosa Szöllősi György, a Nemzeti Sport volt főszerkesztője.

Indulása után Szily László egyből bele is hallgatott a Sportrádióba. 5 óra hallgatás után arra jutott, hogy a leggyakrabban elhangzott szó a „baloldal” volt, a két, legtöbbször használt szószerkezet a „2010 előtt” és az „ezzel szemben”. Tapasztalatairól ebben a cikkben számolt be.

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