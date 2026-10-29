Újra balhé van a sárvári Sportfólió Kft. körül, költségvetési csalást orrontanak, leszavazták a fideszes polgármestert

Vizsgálatot indít a sárvári Sportfólió Kft.-nél a helyi ellenzék – írja az Ugytudjuk.hu. A lap szerint Polgár Endre cégvezető szerdai nyilvános meghallgatása után Klimits István képviselő közölte: az elhangzottak felvetik a költségvetési csalás gyanúját.

Bár Sárváron eddig is összefonódott a fideszes politikusok és az önkormányzati cégek viszonya, a Sportfólió mindezek között is kiemelkedő – ismerteti a vonatkozó cikk a fejlemények hátterét –, ugyanis 2022 júliusáig a későbbi Vas megyei főispán, Vámos Zoltán volt az ügyvezetője, míg jelenleg a Fidesz–KDNP megyei képviselője, Polgár Endre áll az élén.

Az Ugytudjuk.hu közérdekű adatigényléssel kérte ki a cég szerződéseit, ekkor kiderült, hogy Vámos Zoltán a cég ügyvezetőjeként a későbbi feleségével szerződött ügyvédi munka elvégzésére. Azt is megtudták, hogy Sárvár parlamenti képviselőjének, Ágh Péternek a fotósaival, továbbá a Gyógyfürdő Kft. korábbi műszaki és szolgáltatási igazgatójának, Tőzsér Zoltánnak a cégével is szerződésben volt az önkormányzati kft. Amely ráadásul egy időszakban meglepő módon három ügyvédet is foglalkoztatott.

A meghallgatáson téma volt többek közt a 11 millió forintos költés, amit a kft. a céges autó üzemeltetésére fordított. Polgár azt mondta, 52 hónap alatt 160 ezer kilométert futott az autó, a költségekben pedig minden benne van, a tankolás, a pályamatricadíjak és a biztosítás is.

Klimits kezdeményezte, hogy a testület kötelezze Kondora István fideszes polgármestert arra, hívjon össze rendkívüli testületi ülést, ott döntsenek arról, hogy a Sportfóliót világítsák át, ennek idejére Polgár Endrét függesszék fel, és ha felmerül az alapos gyanú, tegyenek feljelentést. Szerinte költségvetési csalás valósulhatott meg.

Az ellenzéki kezdeményezést a Sárváriakért Egyesület 4 képviselője, valamint két fideszes tag is megszavazta. A fideszes Kondora nem először vesztette el a többségét, írja az Ugytudjuk.hu.

A Sportfólió Kft. történetéhez tartozik, hogy ebben a cégben volt felügyelőbizottsági tag a szombathelyi Lágler Péter, akinek a sárvári fürdőben munkavégzés nélkül fizettek éveken át. Őt idén májusban visszahívták az fb-ből. Mint azt a 444 is megírta, a sárvári fürdő vezetője, Kántás Zoltán utóbb belebukott az ügybe.