Csaknem nyolcmillió embert vontak felelősségre korrupció miatt Kínában Hszi Csin-ping vezetése alatt

Kínában 7,9 millió embert, köztük 963 magas rangú tisztviselőt vontak felelősségre 2012 óta korrupciós ügyek és fegyelmi vétségek miatt - közölte pénteken a Kínai Kommunista Párt (KKP) központi fegyelmi ellenőrző bizottságának helyettes titkára.

Csang Fu-haj azt nyilatkozta, hogy a párt 2012-es 18. kongresszusa óta, amelyen Hszi Csin-pinget pártfőtitkárrá választották, a fegyelmi és felügyeleti szervek összesen 8,1 millió ügyben indítottak eljárást, és 7,9 millió embert vontak felelősségre. A felelősségre vontak közül 963 tisztviselő közvetlenül a párt központi vezetésének irányítása alá tartozott.

Hszi Csin-ping Pekingben. Fotó: Feng Li / Getty Images News

A központi bizottság ötödik plenáris ülésén határozatot fogadtak el a pártfegyelem szigorításáról és a korrupció elleni küzdelem erősítéséről. Megerősítették több mint harminc magas rangú tisztviselő pártból való kizárását is, és a Politikai Bizottság tagjává választották Csang Seng-mint, a központi katonai bizottság alelnökét.

Huang Csien-fa, a párt központi szervezési osztályának helyettes vezetője kijelentette: a korrupt tisztviselők szigorú megbüntetésével ösztönzik és védik a tisztességesen dolgozókat. Hozzátette, hogy egyes tisztségviselők motiváció hiányában nem cselekszenek, mások a következményektől tartanak, megint mások pedig nem rendelkeznek a hatékony munkavégzéshez szükséges képességekkel. (MTI)