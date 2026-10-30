Ezer kolumbiai tűnt már el az orosz-ukrán háborúban

Hétköznapok a lövészárokban - ők nem kolumbiaiak Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Kolumbia 256 állampolgára haláláról és 973 eltűnéséről tud az Oroszország által Ukrajna ellen vívott háborúban a két fél oldalán – közölte csütörtökön a latin-amerikai ország külügyminisztériuma.

Az ukrán fronton 162 kolumbiai halottat tartanak nyilván, az oroszon pedig kilencvennégyet. A kolumbiai volt katonák az egész világban népszerű és keresett zsoldosok a heves hazai belviszályokban szerzett tapasztalataik révén.

Az eltűntek többségét – 666 esetet – szintén Ukrajnában tartják nyilván. Kijev azt állítja, hogy törvényes a külföldiek besorozása a hadseregbe, Moszkva viszont tagadja, hogy kapcsolatban állna zsoldostoborzó hálózatokkal.

Az évtizedeken át a hegyekben befolyásos gerillák, drogkereskedő szervezetek ellen harcoló kolumbiai katonák nehezen találnak maguknak nyugdíjas civil állást. Családjaik viszont arról panaszkodnak, hogy a hozzátartozóik rossz bánásmódban részesülnek a fronton.

Daliás idők: kolumbiai katona egy kokainültetvényen 2000-ben Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Az ENSZ becslései szerint legkevesebb tízezer kolumbiai zsoldos harcol külföldön, a magas bérezésre és a biztonságra vonatkozó hamis ígéretek vonzásában. Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusban legkevesebb 7000 kolumbiai harcol az előző kormány által májusban közzétett adatok szerint. Ismert a részvételük az olyan konfliktusokban, mint a szudáni polgárháború, a mexikói drogkartellek közötti összecsapások, illetve a Haitin biztonsági szolgálatot ellátó kolumbiaiaké, akik közül tizenheten várnak a perükre Jovenel Moise elnök meggyilkolásában való részesség vádjával. (AFP via MTI)