Kivégzése óta először szólalt meg Christa Pike

Christa Pike kiadott egy nyilatkozatot, amelyben arról ír, hogy „inkompetencia” okozta a jelenlegi helyzetét és hogy a folyamatban lévő gyógyulás ellenére továbbra is állandó fizikai fájdalmak és lelki gyötrelmek kínozzák. Pike az a nő, akinek halálos ítéletét október elején próbálták végrehajtani, de két adag méreginjekcióval sem sikerült kivégezni egy amerikai börtönben.

Az ügyvédjei által pénteken közzétett nyilatkozatban Pike elmondta, hogy egyetlen pillanat sem telt el fájdalom nélkül azóta, hogy beadták neki a hatalmas adag pentobarbitál nyugtatót. „Fáj a testem. Fájnak a karjaim. Fájnak a kezeim. Fáj a torkom. Még mindig nehezemre esik a beszéd. És a fájdalom nem csak fizikai. Fájdalom van az elmémben és a lelkemben” – mondta.

Christa Pike Fotó: HANDOUT/AFP

Bár nem említi az állami hatóságokat, akik végső soron megpróbálták megölni, egyértelműen nekik címezte, amikor ezt írta: „Mélyen megbántott az az inkompetencia, amely oly sok embert juttatott ebbe a szörnyű helyzetbe”.

Pike-ot most a nashville-i Debra Johnson börtön gyengélkedőjén tartják fogva, ahová tíznapos intenzív kórházi kezelés után vitték vissza. Elmondása szerint nagyrészt magánzárkában tartják, „távol más emberektől és azoktól az emberi kapcsolatoktól, amelyek oly sokat jelentenek számomra”.

Azt írta, mióta „egyedül, zavartan és fájdalmak között” felébredt egy kórházban, keresi az értelmét annak, ami vele történt. „Nem tudom, miért éltem túl azt az éjszakát. Nem tudom, mi következik ezután. Vannak napok, amikor nehezebb reményt találni, mint máskor. Egyelőre próbálok gyógyulni, lépésről lépésre, napról napra.”

Elmondta, hogy a lassú felépülés felé vezető úton erőt merített abból a „rendkívüli szeretetből és támogatásból, amit a világ minden tájáról kaptam az emberektől. Felemelő érzés tudni, hogy oly sokan törődnek velem, és olyan embernek látnak, akinek számít az élete.”

Megköszönte a mentősöknek, az orvosoknak és az ápolóknak, akik a kórházban ápolták, valamint ügyvédeinek és azoknak, akik „harcoltak értem, kiálltak mellettem, és nem voltak hajlandók lemondani rólam”. Hozzátette: „Belekapaszkodom oly sok ember szeretetébe és kedvességébe, akik emlékeztettek arra, hogy nem vagyok egyedül.”

Pike szíve két pentobarbitálos injekció után is vert, kivégzését így megszakították és kórházba szállították a halálra ítélt nőt. Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban 1820 óta. Még 1996-ban ítélték halálra, alig húszéves korában. Bűnösnek találták, miután társaival együtt egy erdőbe csalták osztálytársukat, az akkor 19 éves Colleen Slemmert, majd megkínozták és megölték őt. Pike kivégzését az utolsó előtti pillanatban elhalasztották, majd az utolsó pillanatban mégis jóváhagyták. A pentobarbital valószínűleg nem Pike véráramába jutott, hanem a bőre alatti szövetekben terjedt szét.

Az 50 éves Pike-ot visszaszállították a börtönbe, ahol továbbra is orvosi megfigyelés alatt áll. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy megpróbálják-e újra végrehajtani Pike kivégzését. (Guardian)