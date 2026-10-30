Orbán Viktor épp a Boszniai Szerb Köztársaság elítélt elnökével rakijázik

Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökének pár órával ezelőtti posztjából derül ki, hogy Orbán Viktor és felesége épp családi látogatáson van nála. Az amúgy elég rossz minőségű képeken Dodik és Orbán röviditaloznak, szinte biztos, hogy a környék pálinkáját, a rakiját kortyolgatják. A szerb politikus ezt írta a poszthoz:

„Megtiszteltetés a családunknak, hogy ma este nagy barátunk, Orbán Viktor és felesége látogatott el hozzánk. Az igazi barátság élethosszig tart és Viktor és a családja igazi barátok. Kifejeztem neki népünk háláját is azért, amit Magyarország miniszterelnökként tett a Boszniai Szerb Köztársaságért.”

Orbán valóban jó barátnak bizonyult Dodik számára. A szeparatista-putyinista elnöknek, akit súlyos amerikai szankciók sújtanak, 45 milliárd forintos befektetést ígért oda a magyar ex-miniszterelnök 2023-ban, miután meghívta augusztus 20-ra Budapestre.

Orbán és Dodik 2025. szeptemberében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán szinte rögtön kiállt mellette akkor is, mikor egy év börtönre ítélték első fokon. Sőt, állítólag ennél többről volt szó. A VSquare információi szerint a TEK megpróbálta volna kimenekíteni Dodikot, ám Amerika leleplezte az akciót. Dodik ellen 2023-ban emeltek vádat, mert nem volt hajlandó figyelembe venni a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Bosznia-Hercegovina a daytoni békemegállapodás értelmében két részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. Dodik az utóbbi több mint húsz évben többször is kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, és a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia.