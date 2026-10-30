Szoboszlai után Tóth Alex is súlyosan megsérült

Marco Rose, a Bournemouth vezetőedzője rossz hírt közölt pénteki tájékoztatóján: Tóth Alex, a csapat 21 éves magyar válogatott középpályása sokkal súlyosabb sérülést szenvedett el 8 napja, mint kezdetben hitték. Rose szerint most már úgy néz ki, hogy Tóth-nak több hónapot ki kell hagynia.

Tóth október 22-én a csapat AC Milan elleni, 3-0-ás bravúrgyőzelemmel abszolvált kupameccsén csereként állt be, majd negyedóra múlva le kellett cserélni. Rose most komolynak nevezte a sérülését. Ez rossz hír a válogatottnak is, hiszen a csapat eleve a sérült iránxítója, Szoboszlai nélkül játszik, aki szintén komoly izomsérüléssel dőlt ki.