Telex: Hankó Balázs a választások előtt az egyedi innovációs támogatások kiosztását is felpörgette

Hankó Balázs nemcsak a frizurája miatt aggódhat. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak ügyében felmerült visszaélések mellett a volt miniszter hatáskörébe tartozó, jóval kevesebb figyelmet kapó innovációs támogatásoknál is érdekes mintázat rajzolódik ki - tárta fel a Telex.

Számításaik szerint az áprilisi országgyűlési választás előtt ezen a területen is látványosan felpörgött a pénzosztás. A lap a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) egyedi támogatásait vizsgálta meg 2015-ig visszamenőleg, és azt találta, hogy a választási években rendre a szavazás előtti hónapokra koncentrálódtak a támogatási döntések. 2026-ban a választás előtt több pénzt ítélt oda Hankó, mint az előző három év azonos időszakában összesen.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Tudományos Expo megnyitóján a Millenáris D épületében 2025. október 28-án.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Az NKFI Alapból a hagyományos pályázatok mellett egyedi kérelmekre is lehet támogatást adni. Erről 2020 óta a tudománypolitikáért felelős miniszter saját hatáskörben dönthet, az alap éves költségvetésének legfeljebb 3 százalékáig. Ez 2026-ban 4,356 milliárd forintos keretet jelentett, amelynek elosztásáról a kormányváltásig Hankó Balázs dönthetett. A Telex számításai szerint 2022-ben az egész évben kiosztott összeg 97,3 százalékáról már a választás előtt döntöttek, 2026-ban pedig az október végéig megítélt támogatások 82 százalékát ítélte oda Hankó még az áprilisi választás előtt.

A választás előtt támogatott 28 projekt között kutatási programok, rendezvények és médiatartalmak is szerepeltek. A Semmelweis Egyetem rektorához, Merkely Bélához is kötődő KinaviX Kft. például idén 150 millió forintot kapott, három év alatt pedig összesen 600 millió forint egyedi támogatáshoz jutott Hankó döntései nyomán. A támogatás módját az új Tudományos és Technológiai Minisztérium szakmailag indokolatlannak és aggályosnak találta, a rendőrség pedig hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított. Közel 11 millió forint jutott egy gödöllői gazdasági évnyitóra is, amelyet Hankó választókerületében rendeztek, és ahol a miniszter az akkori kormány innovációs eredményeiről beszélt.

Két pomázi cég, a HLB film Kft. és a Recfilm Innovation Kft. egyenként 19,9 millió forintot kapott tudománykommunikációs projektekre. A vállalkozások korábban összesen további 148 millió forint támogatáshoz jutottak a TV2 Innovátor című műsorára. A Telex szerint Hankó a műsor tizenegy adásában szerepelt, közülük hármat közvetlenül a választás előtti hetekben sugároztak, az utolsót április 11-én, egy nappal a szavazás előtt. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a támogatások választás előtti odaítélése önmagában nem jelenti azt, hogy a finanszírozott projektek szabálytalanok lettek volna.

A támogatások feletti miniszteri kontroll 2020-ban erősödött meg, amikor a korábban nagyobb önállósággal működő innovációs hivatal a tudománypolitikáért felelős miniszter irányítása alá került. A kormányváltás után Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter felülvizsgálatot rendelt el, és közlése szerint több szakmailag indokolatlannak tartott támogatást leállítottak. Tanács ugyanakkor azt mondta, az NKA kulturális támogatásainál felmerült visszaélésekhez hasonló rendszerszintű problémát az innovációs pénzeknél nem találtak. A miniszter azt is mérlegeli, hogy szükség van-e egyáltalán az egyedi miniszteri keretre, vagy a jövőben szakmai testületnek kellene részt vennie a döntésekben. A Telex a támogatások választás előtti felgyorsításának okairól a Fidesz-frakciót is megkérdezte, de cikke megjelenéséig nem kapott választ.