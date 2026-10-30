Újra bocsánatot kért a nő, aki beszart a fitneszverseny közben, mégis folytatta

Joanna Wietrzyk bőszen rotyog a cél felé Pekingben Fotó: BRIAN CHING SEE WING/Red Bull Content Pool via AFP

Újra bocsánatot kért Joanna Wietrzyk, a kretén sportok Eszenyi Enikője. Wietrzyk akkor lett rövid időre világhírű, amikor szeptemberben elterjedt a videó arról, ahogy egy Pekingben rendezett Hyrox-versenyen féltávnál összeszarja magát, de a becsinálás ellenére végigcsinálja, sőt meg is nyeri. Egyszer már bocsánatot kért mindenkitől szeptemberben, akárcsak a sportágat kitaláló és abból szép pénzt csináló Moritz Fürste is. Azért kért újra, mert most fog visszatérni a pályára az egészen rövidre szabott önkéntes száműzetéséből. A versenytársai feltételezhetően bedugaszolt orral várják, azért kell esedeznie a megbocsátásukért.

Azért is ő a sportága Eszenyije, mert kezdetben a legkevésbé sem volt ilyen médiabűnbánó. Sőt: közvetlenül a verseny után művész kollégájához hasonlóan még neki állt feljebb. Ő nem arról nyilatkozott, hogy csak a művészi minőség érdekében csinálta, hanem olyanokat posztolt, hogy „aki nem kemény, az húzzon haza”, és hogy „a győzelem az győzelem”. Aztán valamitől becsinálhatott, mert hamar törölte a bejegyzést.

A Hyrox a mostanában tenyésző debil öszvérsportok egyike. Fedett pályás fitnesz-akadályvesernyszerűségről van szó, amiben nyolcszor kell lefutni 1-1 kilométert úgy, hogy minden menet után más gyakorlatot kell elvégezni. Néha súlyokkal megrakott szánkót kell tolni, néha húzni, néha ergométerrel evezni, néha 80 méteren át kell négyütemű fekvőtámaszokat csinálni. Szóval beszarás, milyen nehéz. Wietrzyk nemcsak perisztaltikában erős, ő a világcsúcstartó is.

„Nagyon hirtelen élmény volt” – elemezte saját fosását a BBC riporterének, mintha ez másoknál többórás folyamat lenne. A sportág fejlődésének viszont jót tett, mert azóta módosítottak a szabályokon, hogy aki beszarik, összevizeli magát, vagy sugárban hány, azt a versenybírók leparancsolhassák a pályáról. Micsoda alkotmányozási folyamat és ki tudja, hol a vége!