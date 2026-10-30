Vissza kell engedni az orosz hokisokat a világbajnokságokra

Békeidők, 2021: Putyin hokizik Szocsiban Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése értelmében azonnali hatállyal vissza kell venni az orosz válogatottakat a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) által rendezendő világbajnokságokra.

Az IIHF csalódott: a szervezet tiszteletben tartja a CAS ítéletét, ám álláspontja szerint nem szűntek meg azok az aggályok, amelyek a korábbi, kizárásra vonatkozó IIHF-döntést alapozták. A szövetség szerint a döntésnek jelentős gyakorlati és logisztikai következményei is vannak, mivel a jövő évi világbajnokságok már előrehaladott előkészületi szakaszban járnak. „A változtatás széleskörű koordinációt igényel az illetékes tagszövetségekkel, szervezőbizottságokkal és a fogadó hatóságokkal, beleértve a versenyformátumok, a menetrendek, az utazási és szálláslehetőségek, valamint a biztonsági intézkedések felülvizsgálatát.”

A CAS döntése a jövő évi világbajnokságoktól szól, ugyanakkor például a férfi juniorok számára kiírt, hivatalosan 2027-es tornát már idén december 26-tól megkezdik a kanadai Edmontonban és Red Deerben. Ez lesz az első torna, amelyen a Sportdöntőbíróság mostani ítélete alapján az oroszokat vissza kell fogadni. Az egy hét múlva kezdődő dániai felnőtt női elit vb-n - mivel még 2026-os kiírás - még nem vehetnek részt az oroszok.

Oroszország - és az ukrajnai háborúban Moszkvát pártoló Fehéroroszország – nemzeti együttesei 2022 februárjától kezdődően nem indulhatnak nemzetközi versenyeken. Ennek nyomán a két ország válogatottjai már öt világbajnokságot voltak kénytelenek kihagyni, és nem tudtak részt venni az idei téli olimpián sem. A fehéroroszok nem fellebbeztek a CAS-nál, így velük szemben továbbra is érvényes a felfüggesztés.

Az IIHF-nek most gyorsan - vélhetően heteken belül - reagálnia kell a megváltozott helyzetre, hiszen az orosz csapatok visszavételével például páratlan számú csapat versenyezne adott kategóriában. Abban az esetben pedig, ha a fehéroroszok a mostani, oroszok számára kedvező ítéleten felbátorodva ugyancsak kérik visszavételüket, a CAS minden bizonnyal őket is visszaengedheti a nemzetközi porondra.

Mihail Gyegtyarjov sportminiszter (aki az orosz olimpiai bizottságot is vezeti) triumfált: „Az IIHF-nek most aprólékosan ki kell ürítenie a versenynaptárát, mivel a szervezet nem számított az orosz válogatottak nemzetközi versenyeken való részvételére. Ez öt tornát érint (férfi, női és korosztályos vébék). Sok fáradságos munka áll előttünk a tornák menetrendjének tisztázása érdekében, mert sajnos, amikor az IIHF döntött a versenynaptárról, valahogy biztos volt abban, hogy megnyeri a bírósági pert. Amint láthatják, Oroszország nyert.” (MTI)