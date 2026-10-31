A franciák folytatják a tüntetéseket, a németeknél a fiatalok fogtak demonstrációba

Fotó: FADEL DAWOD/Anadolu via AFP

Franciaország

Valamivel kevesebben, mint az utóbbi két hétben, de még így is több mint 300 ezren tüntettek Franciaország nagyobb városaiban.

Fotó: BASILE DUBOUIS/Hans Lucas via AFP

A New York Times tudósítói szerint Párizsban békés hangulatban, sokan halloween alkalmából jelmezekben indultak neki a többek között az oktatás romló helyzete miatt tüntetők, de a demonstrációk vége felé egyre feszültebbé vált a helyzet, a végén pedig párszáz fős csoportok csaptak össze a rendőrökkel.

Fotó: FADEL DAWOD/Anadolu via AFP

Hasonló összecsapásokba torkolltak a tüntetések Marseille-ben, Lyonban, Toulouse-ban és Rennes-ben. A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta a tömeget.

Németország

Németországban Gen Z tüntetések címmel demonstráltak több mint 34 városban a megélhetési költségek emelkedése, a fegyverkezés és az oktatás romló helyzete miatt. Egyes városokban több ezren vonultak a hatóságok szerint – Hamburgban közel hétezren, Berlinben ötezren.

Fotó: MAX LAMETZ/dpa Picture-Alliance via AFP

A DW tudósítói szerint tüntetők egy része Friedrich Merz kancellár lemondását követelte. A legtöbb felvonulás békésen lement, néhány helyszínen azonban gyújtogatások voltak, a tüntetők egy része pedig összefeszült a hatóságokkal, rendőrök és demonstrálók is megsérültek – több helyen vízágyúval és könnygázzal oszlatták a tömeget.

Fotó: FABIAN SOMMER/dpa Picture-Alliance via AFP

Olaszország

Az olaszoknál péntek délután vonultak utcára munkások és diákok tízezrei magasabb fizetéseket és minőségibb közszolgáltatásokat követelve, valamint az egyre növekvő fegyverkezési kiadások ellen tiltakozva. A tüntetésekben és az azokat kísérő sztrájksorozatba 40 város lakói csatlakoztak be. Turinban a hatóságok és tüntetők összecsaptak, a rendőrség vízágyút is bevetett egy ponton.