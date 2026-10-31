Népszava: megszűnt, de nem szűnt meg

Alig néhányat aludtunk azóta, hogy a Népszava közleményben jelentette be, hogy megszűnik, szerkesztősége pedig csatlakozik az október 8-án újraindított Népszabadsághoz, most váratlan fordulattal kiderült, hogy mégse szűnik meg a lap. Vagy legalábbis nem „úgy”.

November 2-án, hétfőn ismét megindul a rendszeres tartalomszolgáltatás a Népszava honlapján – jelentette be pénteken Forgács Iván a Népszava oldalán. A bejegyzésben azt is közölte, hogy a csődállapotba került lapot megvásárló cégcsoport „egy váratlan jogi lehetőséggel élve” úgy döntött, feltámasztja a lapot.

Ez két formában fog megvalósulni, online és a Népszabadság hetilap Szép Szó mellékletében. A napi hírversenybe nem szállnak be, ahogy írják, „a nepszava.hu markáns, sajátos profillal működik a jövőben. Vissza akarunk nyúlni a lap elkötelezetten baloldali, mozgalmi gyökereihez”. Saját megfogalmazásuk szerint képet próbálnak majd adni a szakszervezetek állapotáról, működéséről, a civil szerveződésekről, szakmai közösségek törekvéseiről, és arra fókuszálnak, „milyen életfeltételeket kínál a mai Magyarország dolgozó polgárainak, mindenekelőtt a bérből és fizetésből élőknek és az egyéni vállalkozóknak”. (Media1)