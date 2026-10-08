Megszűnik a Népszava, a szerkesztőség a Népszabadság részeként dolgozik tovább

A Népszava közleményben jelentette be, hogy szerkesztősége csatlakozik az október 8-án újraindított Népszabadsághoz.

„Néhány elkötelezett üzletember fantáziát látott abban, hogy részben a Népszava szerkesztőségére alapozva online portál és hetilap formájában újraindítsa a tíz éve kivégzett Népszabadságot. Ebben a munkában örömmel veszünk részt, miközben ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Népszava eddigi tartalmai az október 8-án elindított oldalon a jövőben is elérhetők legyenek, illetve bizonyos cikkeinket továbbra is publikálhassuk a hamarosan frissülő Népszava aloldalon.”

Bár azt írják, a Népszava nem szűnik meg, hanem tovább él a Népszabadság részeként, a nyomtatott lap megszűnése után is tovább üzemelő nepszava.hu leállításával valójában mégis megszűnik. A lap azt kérte az olvasóitól, hogy tartsanak továbbra is velük.

A Népszava a választás után került nehéz gazdasági helyzetbe, mert a Mediaworks felmondta a lappal kötött szerződését a felhalmozott több százmilliós tartozás miatt. Leisztinger Tamás tulajdonos később a Liberty Press Kft.-nek adta el a lapot. A cég tulajdonosa a Jelen-főszerkesztő politológus, Lakner Zoltán, valamint két volt Népszabadságos, Krajczár Gyula és Tóth Ákos. Laknerék szeptember végén jelentették be, hogy újraindítják a 2016-ban bezárt Népszabadságot.