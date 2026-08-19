Eladta Leisztinger a Népszavát, már nem Németh Péter a főszerkesztő

Új tulajdonosa van a Népszavának: méghozzá az a Liberty Press Kft., amely idáig főleg a Jelen kiadójaként volt ismert. A cég tulajdonosa a Jelen-főszerkesztő politológus, Lakner Zoltán, valamint két volt Népszabadságos, Krajczár Gyula és Tóth Ákos. A Népszava megvásárlásával együtt ugyanakkor a Liberty Press tulajdoni szerkezete is változni fog a bejelentés szerint.

Az erről szóló közleményt maga a Népszava tette ki. Eszerint a lap vezérigazgatója szerdától már Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója, és mint kiderül, már nem is az eddigi főszerkesztő, Németh Péter viszi a lapot: a szerkesztőséget "a hamarosan várható megújulásig" ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. A Liberty Press Kft. új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja a nyilvánosságot - írják.

Az 1873-ban alapított Népszava májusban függesztette fel a hagyományos, print kiadását, ezzel a néhány héttel később ugyanerre kényszerült Magyar Nemzettel együtt az utolsó nyomtatott politikai napilap is eltűnt a standokról.

Az eredetileg a munkásmozgalomhoz kötődő lap kiadója 2019-ben került Orbán Viktor kérésére a valamikor MSZP-közeli, de egyidővel egyre inkább NER-társutassá lett Leisztinger Tamás érdekeltségébe Puch Lászlótól. Azt is tudni lehetett, hogy Orbán egyeztetett a lap finanszírozásáról is.

A Népszava hirdetési bevételeinek meghatározó része ezután állami vagy államközeli hirdetőktől származott. Az előfizetési bevételek mellett így főként az állami hirdetések tartották életben a lapot, ezek azonban 2025-ben elmaradoztak, miközben a kiadó több százmilliós tartozást halmozott fel a Mediaworks felé. A Mediaworks erre hivatkozva május végén felmondta velük a szerződést, a Népszava pedig úgy döntött, hogy az online kiadásra koncentrál, és a stáb közel harminc százalékától megváltak.