Leisztinger Tamás cége megvásárolta Puch László cégétől a Népszavát

„Elkötelezett befektető érkezett a Népszavához, a piacvezető országos napilap így biztonságban működhet és fejlődhet a jövőben , jelentette be Puch László, hogy megválik az újságtól, melynek kiadóját a Horizont AG nevű érdekeltségén keresztül birtokolta. A Népszava új tulajdonosa Leisztinger Tamás egyik cége, a Proton Trade Zrt.” - közölte a Népszava saját oldalán.

Ezzel tehát újabb tulajdonosváltáson van túl a baloldali lap.

Mint korábban írtuk, a Népszabadságot is túlélő orgánum különös módon került az egykori pártpénztárnok, Puch László érdekeltségébe 2016-ban:

„A Népszava finanszírozásáról Orbán Viktor személyesen állapodott meg Puch Lászlóval, az MSZP egykori pénztárnokával még 2016 végén” - írtuk pár hónapja. Forrásaink szerint Orbán nem szerette volna, ha a Népszava Simicskánál köt ki.

A 2016-os váltás után a lapot Puchék átszervezték, a példányszámot sikerült megnövelni a közlemény szerint, amelyben mind a régi, mind az új tulajdonos is megszólal:

„Puch szerint az adásvétel nem egy ötletszerű döntés, korábban nyilvánosan is jelezte, hogy pénzügyi befektetőkkel szeretné megerősíteni a lapot. »Már korábban, a Spinoza házban egy beszélgetésen elmondtam, hogy örülnék, amennyiben elkötelezett vállalkozók segítenének azoknak a szervezeteknek és felületeknek, amelyek a számomra fontos, baloldalinak nevezett értékeket vallják. Hadd ismételjem meg: az elkötelezett, tőkeerős befektető itt van!« – mondta Puch László.

»Az, hogy megvásároltuk a Népszavát, egyben értékválasztás is« – hangsúlyozta Leisztinger Tamás. »Azt szeretnénk – deklarálta az új tulajdonos – ha a Népszava a jövőben is az emberről, a mindennapi életről szólna és kiemelten kezelné a szolidaritást.« Nemcsak a lap hangnemét kívánjuk megőrizni, hanem a szerkesztőséget is, illetve a megkezdett fejlesztések folytatását is támogatjuk.”

A szocialista kormányok idejében lett Leisztinger Tamás milliárdos vállalkozó, majd a 2010-es kormányváltás után számos érdekeltségét váratlanul eladta a kormányhoz közelebbi vállalkozóknak, legutóbb a Hunguest Hotels Zrt. került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe. Bár sosem tartozott profiljába korábban, mégis megvásárolta a Diósgyőr futballklubot, amelyen több milliárd forintot bukhatott.

„Maradjunk annyiban, hogy egy Magyarországon vállalkozásokat működtető ember esetében nem baj ha szerepet vállal olyan ügyekben, ami egyébként is fontos neki, főleg akkor nem, ha például az ország első számú politikai vezetőjének is fontos ugyanez az ügy” - fogalmazott akkor Leisztinger.

Élettársa, Tüttő Kata, akit meglepetésre az V. kerületben indít az MSZP. Helyben egyáltalán nem ismert politikus, Leisztingernek viszont van érdekeltsége a kerületben.