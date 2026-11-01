Az M0-son és az M7-esen is burkolatot javítanak hétfőtől

Hétfőtől két, Budapest-környéki szakaszon végez burkolatjavítást a Magyar Közút Zrt. Hétfőtől csütörtökig az M0-s autóúton Diósdnál, az út M5-ös felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál mintegy 2 kilométer hosszan zárják le a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.

Csütörtökön és pénteken pedig az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A forgalom a két belső sávon haladhat majd.

Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A közútkezelő azt írta, hogy a munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. Hozzátették, hogy a tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek. (MTI)