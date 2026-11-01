Rappelő polgármester, rockerekkel éneklő asszonykórus, olimpikon szövegíró – itt vannak a legjobb településhimnuszok

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A magyar himnuszt mindenki ismeri. A soproni nyugdíjas ugyanúgy, mint a szigetszentmiklósi kisiskolás vagy a gyöngyösi apuka. Azt viszont valószínűleg nem tudják, hogy Sopronnak, Szigetszentmiklósnak és Gyöngyösnek is van saját himnusza. Mint ahogy számos más magyar településnek is. Van, amelyiket a helyi kántor írta, másikat rockzenekar dolgozta fel, de olyan is akad, amelyiknek saját emléktáblája is van. Összegyűjtöttük a legjobb településhimnuszokat.

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