Szöget találtak a gyerekeknek osztogatott, halloweeni édességben Gyömrőn

A gyömrői Liget Lakóparkban rendezett halloweeni eseményen az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amiben szöget rejtettek el.

Az esetről a gyömrői önkormányzat posztolt. Azt írták, biztosra vehető a szándékosság, mert a csokoládépapírban nem is csokoládé, hanem tejkaramella volt. Abban rejtették el a szöget. Viszont a kislány szerencsére észrevette, és nem nyelte le.

A városvezetés hivatalból rendőrségi feljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen. Emellett arra kérték a szülőket, hogy nézzék át az eseményen kapott édességeket, és ha hasonlót tapasztalnak, értesítsék az önkormányzatot és a rendőrséget.

Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere azt mondta a Blikknek, hogy a felhívás óta már több jelzés is befutott, így már három különálló esetről tudnak. Az egyik édességben egy eltört műanyag csavarra emlékeztető tárgy volt, egy kókuszos cukorban pedig szintén idegen tárgyat találtak. Kisberk szerint a rendőrség nyomozást indított az ügyben.