Zelenszkij szerint vasárnap több százezer ukrán maradt áram nélkül

külföld

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt írta, több százezer ember maradt áram nélkül vasárnap Ukrajnában, miután Oroszország az éjszaka folyamán négy ukrán régióban támadta az áramellátó infrastruktúrát.

Zelenszkij szerint a támadások intenzitása nagyon magas, az oroszok pedig igyekeznek maximálisan kihasználni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek hiányát. Az ukrán légierő közlése szerint a szombat este óta, Oroszország által indított 433 nagy hatótávolságú drónból 371-et lelőttek.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Az ukrán elnök arról is írt, hogy Ukrajna megtámadta az oroszországi Rosztovi régióban található Kamenszkij üzemet, ami szerinte részt vett az orosz rakéták gyártásában. Oroszország egyelőre nem kommentálta a rosztovi támadásról szóló hírt. (via MTI)

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