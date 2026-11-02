A Magyar Közút a munkásait is védi, meg a vezérigazgató évfolyamtársainak a zsebét is kitömi

Nyolc-kilencszáz forint helyett közel 2900 forintos darabáron közbeszerzett fröccsöntött műanyag gyomosodásgátlókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy olyan cégtől, amelynek tulajdonosa a közúti vállalat vezérigazgatójának gimnáziumi évfolyamtársa volt – írta meg a G7. A lap értesülései szerint a felek, Szilvai József Attila közút-igazgató és Babits László beszállító gimnáziumi évek után is kapcsolatban maradtak.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A gyomosodásgátlókra azért volt szükség, mert a Magyar Közút dolgozói rendszeresen veszélynek vannak kitéve, amikor a közutak mellett kénytelenek lenyírni a gyomokat. Különösen veszélyes a szalagkorlátlábak, táblák és vezetőoszlopok környékének megtisztítása – ezért használnak Európa-szerte évek óta olyan műanyag korongokat, amik az út menti elemek lábára helyezve beárnyékolják a földet, tehát ellehetetlenítik a növények megjelenését.

A Magyar Közút közlése szerint az elmúlt huszonhat évben 22 közútkezelő vesztette életét munkavégzés közben figyelmetlen vagy szabálytalanul közlekedő járművezetők miatt.

Ezért aztán 2025-ben közbeszerzést írtak ki közel 180 ezer gyomosodásgátlóra, félmilliárd forintos keretösszeggel. A tenderen mindösszesen egy cég, a Villa Deco Építő Kft. indult, és nyert. A cégnek a bemutatkozása szerint nem sok köze volt a műanyagiparhoz, mivel főtevékenysége lakó- és nem lakóépületek építése, belsőépítészet és építészmérnöki tanácsadás.

A lap nemzetközi példák alapján arra jutott, hogy egy ilyen tárcsa elkészítése 800-900 forintba kerül, a Villa Deco Építő Kft. ezzel szemben egy darabot 2785 forintért gyártott le – ezzel kimaxolta a kiírt közbeszerzésen összesen lehívható közel félmilliárd forintot. 2025-ben a lap értesülései szerint nagyjából 80 ezer darab eszközt számlázhatott ki a cég, ami meg is látszott a bevételeiken: a nyereség egy év alatt a 85-szörösére ugrott.

A Magyar Közút idén is kiírt egy közbeszerzést, amin szintén indult a Villa Deco Építő Kft., továbbá három másig vállalat. Ebből az egyiket szintén egy évfolyamtárs, egy másikat pedig Babits egy ismerőse vezette. Végül a negyedik vállalat nyert, a lap itt nem talált kapcsolatot Babits köreivel.

Azt viszont megjegyezte a G7, hogy bár a műanyag-újrahasznosítás terén 20 éves tapasztalattal rendelkező Etilén 95-tel való szerződéssel ugyan 15 százalékkal olcsóbban jut a műanyagkorongokhoz a Magyar Közút, még így is kifejezetten sokat fizetnek a nemzetközi példákhoz képest.