A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

„A TISZA-frakció támogatja dr. Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, viszont nem szavazzuk meg Császár Attila fideszes propagandistát a Független Közmédia Testületbe”
– közölte röviden és tömören egy Facebook-posztban Magyar Péter miniszterelnök.
Október közepén derült ki, hogy Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés.
Az országgyűlésben most négy napon át ülésezik a parlament, megválasztják a legfőbb ügyészt és a Független Közmédia Testület új tagjait is.
Az, hogy az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli a Fidesz a Független Közmédia Testületbe, csak hétfőn reggel derült ki, nem sokkal később közölte Magyar, hogy őt nem szavazzák meg.
Miután első jelöltjét szeptember végén elkaszálta a Tisza-frakció.
Császár szerint nincs független újságírás, ahogy ő sem tartja magát pártatlannak.
Szathmáry Zoltánból nem lett legfőbb ügyész.