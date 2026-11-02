A TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

„A TISZA-frakció támogatja dr. Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását, viszont nem szavazzuk meg Császár Attila fideszes propagandistát a Független Közmédia Testületbe”

– közölte röviden és tömören egy Facebook-posztban Magyar Péter miniszterelnök.

Október közepén derült ki, hogy Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az országgyűlésben most négy napon át ülésezik a parlament, megválasztják a legfőbb ügyészt és a Független Közmédia Testület új tagjait is.

Az, hogy az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli a Fidesz a Független Közmédia Testületbe, csak hétfőn reggel derült ki, nem sokkal később közölte Magyar, hogy őt nem szavazzák meg.