Akár 160 dolgozót is elküldhet a közmédia

A közmédia ma megkezdte a tárgyalásokat a munkavállalói képviselőkkel a csoportos létszámcsökkentésről. Az átalakítás legfeljebb 160 munkavállalót érint, a végleges létszám azonban a most indult egyeztetés eredményétől függ, írja közleményében az MRTV.

Eszerint az eddigi átfogó átvilágítás során kettős szervezeti struktúrát, párhuzamosan működő egységeket és túlárazott, teljesítés nélküli szerződéseket tárt fel. Ezek felszámolása 20 milliárdos megtakarítást jelentett, most viszont a valódi feladatokhoz kell igazítani a létszámot is.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A munkáltató az egyeztetési folyamatot a törvényeknek megfelelő módon és sorrendben hajtja végre, először a Központi Üzemi Tanácsot, majd a telephelyi üzemi tanácsokat tájékoztatta, a tárgyalásokba pedig a Kollektív Szerződés alapján a képviselettel rendelkező szakszervezeteket is bevonta. A tárgyalási időszak november végén zárulhat, a munkaviszonyok megszüntetésére pedig az írásbeli tájékoztatások után legalább 30 nap elteltével kerülhet sor.

A közlemény szerint az érintettek a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés szerint őket megillető valamennyi járandóságot megkapják.