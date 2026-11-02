Aleksandar Vučić pártjához közel álló üzletembert vettek őrizetbe Szerbiában

Őrizetbe vették hétfő reggel Davor Macura szerb üzletembert, az Alta Bank tulajdonosát, aki a szerb sajtó szerint szoros kapcsolatokat ápol a múlt heti parlamenti választáson vereséget szenvedett Szerb Haladó Párttal (SNS) – írta meg az MTI. A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják az üzletembert.

A rendőrség szombat óta több mint harminc órán keresztül tartott házkutatást a pénzintézet helyiségeiben. A szerb jegybank (NBS) szombat hajnalban visszavonta az Alta Bank működési engedélyét, és megindult a bank felszámolására irányuló eljárás.

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A szervezett bűnözés elleni ügyészség még korábban indított vizsgálatot az Alta Bank külföldre irányuló pénzátutalásai miatt. A szerb sajtóban olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint a pénzintézetből a szerbiai parlamenti választást követően több tízmillió eurót próbálhattak külföldre utalni.

A Szerbiai Nemzeti Bank október 31-én büntetőfeljelentést tett a pénzintézet és több felelős vezetője ellen. Az NBS közlése szerint az ellenőrzések során megállapították, hogy az Alta Bank pénzügyi helyzete jelentősen romlott, és további rosszabbodás veszélye állt fenn.

Davor Macura az utóbbi másfél évtizedben Szerbia egyik legbefolyásosabb üzletemberévé vált. Vállalkozását 2008-ban egy zimonyi pénzváltóval indította, majd 2019-ben megvásárolta a Jubmes Bankot, amelyből később létrehozta az Alta Bankot. Üzleti érdekeltségei a pénzügyi szektor mellett a kereskedelemre és az ingatlanpiacra is kiterjednek.