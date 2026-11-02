Megvannak a szerb választás végleges eredményei: 53 százalékkal győzött az Egyetemista Lista

53 szavazókörben ismételték meg a szavazást Szerbiában vasárnap, majd összesítették mind a 8392 szavazókör adatait. A választáson összesen 4 millió 444 ezren adták le szavazatukat, ami 68,89 százalékos részvételi aránynak felel meg.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

Az összesített adatok alapján:

a szavazatok 53,01 százalékát szerezte meg az Egyetemista Lista,

38,98 százalékát az Egyesült Szerbia.

A Vajdasági Magyar Szövetség 0,8,

az Albán Koalíció 0,62 százalékot szerzett,

további két nemzetiségi párt pedig összesen 0,74 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy a két szerb listán kívül csak nemzeti kisebbségi pártok kerültek be a 250 fős törvényhozásba – írta az MTI. Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc nemzeti kisebbségi listaként. A szerbiai választási rendszerben az általános parlamenti küszöb három százalék, a nemzeti kisebbségi listákra azonban kedvezményes mandátumszerzési szabályok vonatkoznak.

Az Egyetemista Lista győzelmével véget ért az Aleksandar Vučić nevével fémjelzett politikai tömb tizennégy éves kormányzása. Dejan Šoškić közgazdásszal, az ellenzéki egyetemista lista egyik lehetséges miniszterelnök-jelöltjével a 444 a választási eredményvárón interjúzott, Srdjan Cvijics kül- és biztonságpolitikai elemző, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ nemzetközi tanácsadó testületének elnökének segítségével pedig már néhány nappal később értelmeztük a választási eredményt.