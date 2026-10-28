„Érezni lehetett a szabadságot a levegőben” – a magyar példa is nagyban segítette a szerb rendszerváltást

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A szerbek úgy érzik, most ők mutatnak példát demokráciából a világnak, miután egy két éve még nem is létező diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet.

Hogy verheti meg az autoriter rendszert komoly politikai tapasztalatok és erőforrások nélkül egy egyetemekről jövő mozgalom?

Mi ebben a magyar szál? Mit tanultak a szerb fiatalok Orbán Viktor leváltásából, a Tisza győzelméből és a magyar kampány tapasztalataiból?

Hol hibázott végzetesen Aleksandar Vučić, és miért ismerte el váratlanul simán a vereségét? Egyáltalán, mi jön most Szerbiában?

Srdjan Cvijics kül- és biztonságpolitikai elemző, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ nemzetközi tanácsadó testületének elnöke a Balkán vértelen forradalmáról: interjú.

Szerbia történelmet ír, egy kutatóintézet vezetőjeként mit csinált abban a pillanatban, amikor Vučić vasárnap este elismerte a vereségét, és mindenki az utcára özönlött?

Egy szavazóköri bizottsági elnöke voltam: kutatóként nem vagyok politikai szereplő, de egy autoriter rendszerben egyszerűen nem maradhatunk kívülállók, közvetlenül is hozzá akartam járulni a változáshoz. Éppen a kormánypárt delegáltjaival csörtéztem, mert abszurd kifogásokkal próbálták érvényteleníteni az ellenzéki szavazatokat, amikor egyszer csak bejött az ordítás az utcáról.

Mintha gólt lőttünk volna a BL-döntőjében.

Amint megtudták, hogy számukra vége a játéknak és Vučić elbukott, a kormánypárti delegáltak gyorsan felhagytak a trükkjeikkel. Kinéztem az ablakon: háromszáz ember várt odakint. Amikor kimentünk a szavazatokkal teli zsákkal, a tömeg Vučić végéről énekelve kísért minket az önkormányzathoz. Megrendítő pillanat volt: véget ért az autoriter rezsim. Érezni lehetett a szabadságot a levegőben.

Srđan Cvijić, a Belgrade Centre for Security Policy nemzetközi tanácsadó bizottságának elnöke

Meglepte Vučić reakciója, hogy ilyen simán elismerte a vereségét? Sokan biztosra vették, hogy próbálkozni fog valamivel. Vannak, akik még most sem hiszik el, hogy ez nem valami újabb trükk.

Álmomban sem gondoltam volna, hogy Vučić ilyen simán elismeri a vereségét már a választás estéjén. Valószínűleg nem is ez volt a terve. A megelőző napokban lényegében újjáépítette az elnöki hivatal körüli rögtönzött félkatonai tábort, Ćacilendet, amit rendőrök védtek. Nyilvánvalóan más terv volt a fejében.

Mi lehetett az eredeti forgatókönyve?

Biztosan nem számított az egyetemista mozgalom ekkora győzelmére. Nem tudhatta előre, hogy a korábbi szavazói közül milyen sokan hazudnak inkább a közvélemény-kutatóknak. Amikor meglátta az eredményeket, valószínűleg belátta, hogy ezt már nagyon nehéz lenne elcsalni, az Egyetemista Lista majdnem 14 százalékponttal vezetett.

Vannak találgatások arról, hogy nemzetközi nyomás is közrejátszhatott abban, hogy így elfogadta az eredményt. Főleg, hogy Vučić is rögtön a külföldi hatalmakat okolta a veresége miatt.