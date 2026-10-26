Vučić bukása után a szerbek máris visszafoglalták a teret a rezsim bűnözőitől

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Vučić verőlegényei a vasárnap esti vereség után szétspricceltek, elhagyott barakkjaikat és sátraikat a győzelmi ünnepben szétverték, volt, ami porig égett. A köréjük emelt kordonokat az utcára áramló tömeg percek alatt lebontotta. Hétfő délelőtt sok belgrádinak az volt az első dolga az eksztatikus választási éjszaka után, hogy eljöjjön a Pionír parkba, és szimbolikusan birtokba vegye azt a területet, ahová másfél éve nem léphetett be egyszerű halandó.

Fotó: Németh Dániel/444

„Szégyen volt a fővárosunkra nézve, hogy másfél éven át itt voltak ezek a sátrak és kerítések, ipari olajjal kenték be őket, hogy az emberek hozzá se tudjanak érni. Kétes alakok, bűnözői hátterű emberek gyülekezőhelye volt. Az volt a feladatuk, hogy fizikailag védjék az elnököt, és azt üzenjék: Belgrádban olyan no-go zónák vannak, ahová az átlagember nem léphet be” – mondja Đorđe Perović karmester, aki a választás másnapján sétált ide, hogy ő is szemrevételezze és visszafoglalja a saját városát.

„Ez a hatalom és az arrogancia szégyenletes szimbolikus megnyilvánulása volt, Vučić diktatúrájának és arroganciájának az egyik jelképe. A lebontása apró gesztus, de nekünk hatalmas jelentőségű üzenet.”

A Pionír park közvetlenül az elnöki palota és a belgrádi városháza előtt, a parlamenttel szemben fekszik. A rezsim fenntartásában fontos szerepet játszó bűnözők által 2025 elején elfoglalt területet rendőrök és verőemberek védték, párakat meg is vertek azok közül, akik megpróbáltak bejutni. A Ćacilandként emlegetett tábor a Vučić-rendszer maffiamódszereinek egyik leglátványosabb szimbólumává vált.

Vasárnap este azonban néhány óra alatt minden megváltozott.