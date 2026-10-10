Most Magyarország a pozitív példa: a szavazatvásárlásokat áprilisban itthon megakadályozó civil őrszemek két hét múlva Szerbiában segítenek megelőzni a választási visszaéléseket

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Az áprilisi magyar választások egyik meghatározó története volt a civil őrszemeké. Különösen a hátrányos helyzetű kistelepüléseken volt jelentősége annak, hogy koordináltan, előzetes felkészüléssel több ezer megfigyelő ment oda, hogy a személyes jelenlétükkel akadályozzák meg a szavazatvásárlásokat és az illegális láncszavazást. Ez néhol eléggé bekavart a Fidesz helyi erős embereinek és fizetett mozgósítóinak. A tervezett szavazatvásárlások szervezői megijedtek attól, hogy fotókkal, videókkal dokumentálják, ahogy egymás után fordulva szállítják a pénzért, csomagért, néhol kaparós sorsjegyért megvenni kívánt szavazókat. Nem működhetett úgy a kifizetés sem, ahogy eltervezték.

A szervezők szerint emiatt több településen 30 százalékkal is alacsonyabb volt az utolsó napi kormánypárti mozgósítás, ami hozzájárult ahhoz, hogy korábban biztos fideszesnek elkönyvelt körzetekben is meglepetés született. „Ez a civil társadalom nagyon sikeres immunreakciója volt egy új, innovatív megoldással, aminek a kétharmad elérésében is meghatározó szerepe volt” – mondta nekünk a választás után a saját szerepükről Timár Áron, a több ezer őrszemet a legzűrösebb településekre szervező De! Akcióközösség alapítója.

A Magyarországon bevált civil technika iránt Szerbiában is érdeklődnek. A két hét múlva sorra kerülő országos választásokon a magyarországihoz hasonló őrszemhálózat felállítására készülnek a magyar megoldások és tapasztalatok felhasználásával, és nemzetközi megfigyelői státuszban a De Akcióközösség is ott lesz Szerbiában. Bár jóval kisebb létszámban, mint itthon áprilisban, Magyarországról is visznek mobil őrszemeket. Ők a Vajdaságban főleg magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek ott az október 25-i szerb választásokon, hogy a nálunk már bevált jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket.

„Magyarország végre pozitív példává vált, ezért szerb állampolgárok is megkerestek, mert három éve a választási csalás jelentős szerepet játszott a választásokon” – mondta Timár Áron, a De! Akcióközösség vezetője most a 444-nek. A vučići hatalom szerinte most nehéz helyzetben van, úgyhogy ezúttal is sokan számítanak visszaélésekre.

„A szerb harcos nép, tapasztalatuk és bátorságuk is van ilyen területen. A Milošević elleni ellenállásból a világ is sokat tanulhatott, ahogy az elmúlt évek mozgalmai is példaértékűek. Büszkék vagyunk rá, ha most mi is tudunk segíteni a nálunk kifejlesztett demokratikus civil megoldások átadásával”

– mondja arról, hogy azt reméli, hogy a sokéves demokráciadeficit után most egy kicsit Magyarország is visszaadhat valamit, és egy nálunk kifejlesztett know-how-val erősíthetik máshol is a választás tisztaságát.