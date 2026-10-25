Most vagy soha – rendszerváltó hangulatban szavaz Szerbia

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Már kora reggel sorok álltak a szabadkai szavazóhelyiségek előtt, ahogy más szerbiai városokban is. A hetes nyitásra a helyiek szerint láthatólag többen jöttek el, mint a korábbi választásokon, elsősorban helyiek, de olyan elszármazottak is, akik a szavazás kedvéért tértek haza Magyarországról.

A pedagógusként dolgozó Aleksandra itt lakik a kertvárosban. „Most egészen más az atmoszféra, mint a Vučić-rendszer korábbi választásain. Akkor nagyon sokan el se mentek voksolni, úgyis mindig tudtuk, mi lesz, nem volt opció. Most viszont van” – mondja a negyven év körüli, magyar származású nő, amikor kifelé menet leszólítjuk. Ő már leszavazott, nagyon várta ezt a napot.

„Szerintem egész biztosan az egyetemisták fognak nyerni, illetve nyernének, ha minden úgy történne, ahogy kellene”

– utal rá, hogy a Vučić-rendszer történetében először van esély valódi változásra, miközben nagyon sokan tartanak attól, hogy nem lesz békés hatalomátadás.

Fotó: Németh Dániel/444

A szerb férje, aki nem tud magyarul, azt mondja, ha mégiscsak az egyes lista, vagyis a hatalom nyer, akkor az emberek utcára fognak menni, nem hiszik el, hogy Vučić képes lenne tiszta választásokon győzni.

Az óriási mozgósítás már a vasárnap délelőtti részvételi adatokból is látszik. Délben országosan már a választásra jogosultak 34,4 százaléka leszavazott, míg a 2023. decemberi szavazáson csak 21 százalék voksolt ilyen hamar.