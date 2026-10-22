Orbán sorsa Vučićé is?

Szerbia vasárnap választ. A tét óriási: maradhat-e az autokrata Aleksandar Vučić rendszere, vagy átadja a helyét valami teljesen újnak.
A szerbiaiak helyzetébe könnyen beleélhetjük magunkat. Odaát sokaknak ugyanúgy elképzelhetetlen Vučić hatalmának megdőlése, ahogy ideát volt Orbáné 2026. április 12-ig. Párhuzamosan, sőt egymást erősítve épült a két autokrácia.
A két ország rendszerváltás utáni történelme a 2010-es évekig nem sokban hasonlított. Előtte azért nem volt olyan ritka a párhuzamosság, a török ott ötszáz, itt százötven évig volt. A szocializmust is megszenvedte mindkét ország, bár az ottani, szovjet fennhatóság nélküli változata azért más volt az itteninél.
A rendszerváltást egészen másképp élte meg Magyarország és az akkor még jugoszláv tagköztársaság Szerbia. Odaát nem is használták ott ezt a szót, nem volt mire használni. Hogy mást ne mondjak, az 1990-es szerbiai elnökválasztást 67 százalékos eredménnyel nyerte a kommunistából nacionalistává lett Slobodan Milošević. Ekkor indult el Szerbia azon az úton, melyen nem sokkal később már a Nyugat szemében Észak-Koreával vagy Irakkal egy szinten emlegetett páriaállammá vált, miközben Magyarország a sok-sok politikai és gazdasági baj ellenére a volt szocialista blokk, ahogy akkoriban mondták, éltanulójává lett.
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Idáig Orbán segített Vučićnak, most a magyar civilek adják a receptet a választások tisztaságáért küzdő szerbeknek. A De! Akcióközösség magyar önkéntesekkel megy Szerbiába, a régió következő sorsdöntő választására.
Soha ilyen jók nem voltak Magyarország és Szerbia kapcsolatai, pedig az elmúlt évszázadokban szinte soha nem volt békés a két ország viszonya. Vučić és Orbán egymástól is sokat tanulnak. Mindezek ellenére az elmúlt jó 10 évben tömeges volt a kivándorlás. Orbán nagyon szeretné, hogy Robert Fico Szlovákiájával is hasonló legyen a viszony, de ez egyelőre nem megy.