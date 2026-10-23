150 ezren tüntettek Vucic ellen Belgrádban a választások előtt

A szerbiai ellenzéki diákmozgalom mintegy 150 ezer támogatója gyűlt össze csütörtökön Belgrád belvárosában, hogy az Aleksandar Vučić vezette párt leváltását követelje a hétvégi, sorsdöntő parlamenti választások előtt. Arról, hogy tényleg Orbán sorsára jut-e Vučić, ebben a cikkben értekeztünk.

A diákok által támogatott jelöltekből álló, vezető nélküli Egyetemista Lista (Student List) azt szeretné elérni, hogy a vasárnapi választáson véget érjen Vučić jobboldali populista pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) több mint 14 éve tartó uralma.

Civil szervezetek szerint a választási kampányt megfélemlítések, letartóztatások és a közpénzekkel, illetve állami erőforrásokkal való visszaélések kísérték.

Fotó: SAVA MIRIC/AFP

„Azért jöttem, hogy támogassam az Egyetemista Listát, mert a fiatalok végre reményt adtak arra, hogy lehet normális országban élni” – mondta a 47 éves Marija Nedeljković Radić, amikor megérkezett a diákok nagygyűlésére. – „Életemben először tényleg elhiszem, hogy ez lehetséges.”

A vasárnapi választást csaknem két évig tartó, diákok vezette tüntetéssorozat előzte meg, amely a 16 halálos áldozatot követelő, 2024-es újvidéki vasútállomási tragédia után kezdődött. A nemrég felújított pályaudvar előtetőjének leomlását sokan a korrupció következményének tartották.

A tragédia a Slobodan Milošević 2000-es bukása óta tartott legnagyobb szerbiai tüntetések egyikét váltotta ki. Az egyetemisták vezette korrupcióellenes mozgalom kezdetben a tragédia körülményeinek átlátható kivizsgálását követelte, a tiltakozások azonban egyre nagyobb méreteket öltöttek, és végül az előrehozott választások kiírásának követeléséig jutottak.

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A diákok és támogatóik „A diákok győznek” feliratú zászlókat lengetve, jelszavakat skandálva és sípokat fújva vonultak végig Belgrádon, majd a Slavija téren gyűltek össze, ahol korábban is a mozgalom legnagyobb tüntetéseit tartották.

A tömegrendezvények résztvevőinek számát becslő független szervezet, az Archive of Public Gatherings szerint mintegy 150 ezren vettek részt a demonstráción. (Guardian)