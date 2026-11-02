Az egy évet sem élte meg Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata luxuskávézója

Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata közös luxuskávézójának közösségi oldalán jelent meg az üzenet: „Átmenetileg zárva”, vette észre a Telex. A lap kérdésére a Hegyvidék Bevásárlóközpont megerősítette, hogy nincs már náluk Acaia.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A két üzletasszony még 2025 márciusában alapított közös vállalkozást Acai Superfood Kft. néven, amely – ahogy arról mi is írtunk – egy XII. kerületi luxuskávézót üzemeltet a XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban. A kávézó a nevét egy brazíliai áfonyához hasonlító bogyóról kapta, a gyümölcs pedig több termékük alapanyagai között meg is jelenik. Ez az első évük egyáltalán nem sikerült fényesen, ami önmagában nem túl meglepő egy induló vállalkozás esetében. 10 milliós veszteséggel és 25 milliós tartozással zárták 2025-öt, a jelek szerint viszont idén sem pöröghetett túlzottan a luxuskávézó.

Nagy kérdés, hogy mi lesz magával a céggel, ha a kávézót valóban bezárták. Rogán-Szendrei Cecília ugyanis kezd eltávolodni a szép summákat hozó közös érdekeltségektől. Év elején ugyanis úgy variálták át a Nakama & Partners Kft. tulajdonviszonyait, hogy Rogán-Szendrei Cecília részesedésének döntő részét átadta a Top News Hungarynak – ami akkor még az ő tulajdonában is volt. Szeptember végén azonban Rogán-Szendrei kiszállt a Top News Hungaryből, amelyben ezek után már csak egy szerény 5 százalékos részesedése maradt.